Суд оштрафовал блогера Максима Каца на 50 тысяч рублей

В Лазаревском районе города-курорта Сочи из-за шторма рухнул трехэтажный дом. Жители успели выйти и забрать самое необходимое, сообщили «Известия».

На пляже в поселке Лоо рухнул эллинг, волны разнесли мощеную набережную и скамейки на ней. Глава Сочи Алексей Копайгородский сообщил в своем Telegram-канале , что ветер повалил около 70 деревьев, повредил кровлю некоторых домов и остановочные павильоны.

В Адлере затопило апартаменты. В интернете появилось видео , на котором морская волна разбилась о стены первого этажа.

Трехэтажный дом находился в Лоо и пострадал от шторма на юге России. Очевидцы заявили, что вода подмыла землю под зданием, из-за этого в стенах появились трещины. Жильцов дома заранее эвакуировали, за обрушением наблюдали сотрудники МЧС России.

На кадрах видно, как стены развалились в считанные минуты. Люди забрали самое необходимое - мебель осталась под обломками.