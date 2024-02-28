Суд обязал россиянина заплатить 300 тысяч рублей за сталкерство

Инцидент произошел летом 2022 года. Мужчина по ошибке перевел не на тот номер телефона 22 420 рублей через систему быстрых платежей. Вернуть деньги можно было только договорившись с получателем о добровольном возврате.

Абонент, на чей номер телефона ушли средства, не выходил на связь. Тогда находчивый предприниматель решил пробить человека своими методами, пользуясь положением на работе. В результате ему удалось выйти на девушку. Он даже нашел место ее работы. Оказалось, что она была официанткой в ресторане.

Тогда отправитель явился к девушке в кафе. Когда официантка принесла заказ, череповчанин в агрессивной форме попытался пойти на контакт с ней, требуя своим средства назад. Мужчина нецензурно выражался, а потом начал требовать у нее и ее домашний адрес. Девушка искренне не понимала, что происходит, но попыталась уйти от него. Только это не помогло.

Настойчивый мужчина начал преследовать испуганную официантку по всему ресторану и даже ворвался в кабинку туалета, где пострадавшая попыталась скрыться от него. Агрессивного посетителя удалось усмирить только администратору заведения, которая отправила его в зал для гостей и вызвала полицию и скорую помощь.

Уголовное дело против мужчины заводить вначале не стали из-за отсутствия в его действиях состава преступления. Однако позже суд взыскал с мужчины 300 тысяч рублей в качестве компенсации морального ущерба и 17 500 рублей за расходы по оплате экспертизы.

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