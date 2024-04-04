04 апреля 2024, 18:30

Суд избрал меру пресечения обвиняемому в мошенничестве директору компании «Мелбет»

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Тверской районный суд Москвы рассмотрел дело генерального директора ООО «Мелофон» и владельца букмекерской фирмы «Мелбет» Игоря Ляпустина. Обвиняемому избрали меру пресечения в виде запрета на определенные действия. Об этом сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

Подсудимого подозревали в мошенничестве в особо крупном размере. По решению суда Ляпустину запретили определенные действия на один месяц и девять суток.

Ранее сторона обвинения запрашивала арест предпринимателя. Следствие подозревало подсудимого в мошенничестве в особо крупном размере в составе организованной группы. Эта статья Уголовного кодекса предусматривает наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.

По информации РБК , компания «Мелофон» - одна из крупнейших фирм, занимающихся организацией азартных игр. В прошлом году она заняла девятую строчку в рейтинговом списке букмекерских контор. В издании указали, что чистая прибыль «Мелофона» насчитывала около 3,9 миллиарда рублей.

Суд Мошенничество Приговоры Москва
04 апреля 2024, 17:17
Налоговая проверит лейбл «Рифмы и панчи» после жалобы Моргенштерна
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Федеральная налоговая служба планирует проверить лейбл Rhymes Music, который больше известен как «Рифмы и Панчи», на дробление бизнеса ради сокращения оплаты налогов. Скандал вокруг компании звукозаписи начался с жалобы рэпера Алишера Моргенштрена*, заявившего, что она обманывает артистов, сообщил Telegram-канал Baza.

По данным издания, адвокат Сергей Жорин получил множество обращений от музыкантов, которые сетовали на отсутствие обещанной лейблом прибыль.

Адвокат рассказал журналистам, что у владельцев «Рифмы и панчи» Михаила Паньшина и Рима Ясавиева в собственности еще две другие компании звукозаписи. Все три организации платят налоги по упрощенной системе налогообложения. При этом общий доход компаний за 2021 год превысил 500 миллионов рублей.

Жорин предположил, что Паньшин и Ясавиев дробят бизнес, чтобы уйти от налогов. Артисты лейбла попросили Центральный аппарат ФНС России проконтролировать дело.

Ранее в Арбитражном суде Москвы отклонили иск блогера Елены Блиновской к ФНС. Она попыталась оспорить свое наказание за налоговое правонарушение.

* Признан иностранным агентом на территории России.

Налоги Музыка Бизнес Моргенштерн Шоу-бизнес
04 апреля 2024, 15:27
Пенсионер с игрушечным автоматом пришел в администрацию президента
РИА «Новости»
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У здания администрации президента задержали мужчину 1954 года рождения с игрушечным автоматом. Об этом сообщил источник «Коммерсанта» в МВД.

Утром 3 апреля сотрудники ФСО увидели на камерах видеонаблюдения неизвестного человека с предметом, похожим на автомат Калашникова. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции. По словам пенсионера, он уже 15 лет пытается попасть на прием к Владимиру Путину.

«В ходе проверки информации было установлено, что гражданин 1954 года рождения пытался попасть на прием в АП, при этом на плече у него висела игрушка в виде автомата Калашникова», - рассказали в МВД.

После разговора с правоохранителями пенсионера доставили в психиатрическую клиническую больницу. Мужчина так и не смог объяснить, зачем ему понадобился игрушечный автомат.

В Красноярском крае полиция задержала местного жителя, который угрожал разрушить магазин макетом взрывного устройства. Агрессивный мужчина напугал продавцов.

Больницы Пенсионеры Мужчины Полиция
04 апреля 2024, 13:54
Главу отдела московской полиции уволили из органов
Global Look Press
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Главу отдела полиции «Коммунарский» Андрея Тургенева уволили из органов. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе московского главка МВД России.

«В отношении действующего сотрудника проводится служебная проверка, он отстранен от исполнения своих обязанностей», - передали в ведомстве.

По информации Telegram-канала Baza , Тургенева подозревают в организации незаконной миграции. Его и старшего инспектора задержали. По версии следствия, полицейские могли получать деньги за фиктивную постановку на учет иностранных граждан. Такую нелегальную регистрацию получили свыше тысячи человек. Возбуждено уголовное дело по двум статьям.

Ранее за организацию нелегальной миграции задержали пятерых подозреваемых в Петербурге. Ими оказались руководитель Центра языкового тестирования одного из вузов города, его заместитель и несколько сотрудниц коммерческой фирмы, сотрудничавшие с учреждением.

Россия Деньги Полиция
04 апреля 2024, 13:39
Задержанный в Москве чеченец не имел отношения к теракту в «Крокусе»
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Уроженец Чечни Асхаб Успанов, которого задержали в Москве, не имеет отношения к теракту в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в республике Мансур Солтаев в Telegram-канале.

Омбудсмен указал на намеренное распространение слухов и ложных домыслов.

«Между тем, по словам родственников Асхаба, он был задержан еще за несколько часов до совершения теракта», - отметил Солтаев.

Задержанный покончил с собой в отделении полиции. Близкие Успанова также утверждают, что он не имел отношения к теракту. Публикации в Сети на эту тему носят провокационный характер, подытожил омбудсмен.

Глава МИД Сергей Ларов назвал очевидным украинский след в теракте в «Крокус Сити Холле». Причастность Украины ко многим другим преступлениям в России ни у кого не вызывает сомнений.

Чечня Теракт в «Крокусе»

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