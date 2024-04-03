Суд арестовал второго сотрудника Ростехнадзора после ЧП на шахте «Пионер»

Благовещенский городской суд арестовал замначальника и старшего инспектора отдела по надзору за опасными производственными объектами по Амурской области Дальневосточного управления Ростехнадзора. Они будут находиться под стражей до 25 мая.

По версии следствия, подсудимые проигнорировали в 2022 и 2023 годах нарушения мер безопасности на руднике «Пионер». При эксплуатации объекта 18 марта произошло обрушение пород, в результате которого горняки оказались заблокированы.

Председатель Независимого профсоюза горняков России Александр Сергеев рассказал «360», что рабочие рудника погибли в течение нескольких дней после обрушения. Несмотря на это, спасательную операцию остановили только через две недели. Он сравнил ЧП с ситуацией на «Мире» в Якутии и предположил, что шахту «Пионер» затопило водой и грязью.