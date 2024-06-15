15 июня 2024, 09:45

Суд арестовал водителя, насмерть сбившего детей в Благовещенске

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Водителя, сбившего людей на тротуаре в Благовещенске, суд заключил под стражу на два месяца. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Амурской области.

«Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на личном контроле прокурора области», - передали в ведомстве.

Вечером 14 июня на улице Василенко пьяный 59-летнний водитель легковушки нарушил правила дорожного движения, выехал на тротуар и сбил пешеходов. Мужчина не справился с управлением. По данным очевидцев, он пытался уйти от столкновения с мотоциклом.

Мэр Благовещенска Олег Имамеев подтвердил , что погибли 49-летняя женщина и двое подростков 14 и 15 лет. Еще шесть человек в тяжелом состоянии попали в больницу. После двое пострадавших в аварии скончались в медучреждении. Водителя задержали. СК возбудил уголовное дело.

Жители Благовещенска организовали стихийный мемориал на улице Василенко. Они несли туда игрушки, цветы и свечи. Мать одного подростка, погибшего в ДТП, не спала две суток.

Уголовное дело Суд Дети Больницы ДТП Водители
15 июня 2024, 07:55
«Не до разговоров». Мать погибшего в ДТП в Благовещенске не спала почти двое суток
Пресс-служба Следственного комитета
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Мать подростка, погибшего в ДТП в Благовещенске, смогла уснуть впервые почти за двое суток. Об этом 360.ru рассказал, предположительно, ее муж утром 15 июня.

«Она уснула. Впервые за двое суток почти. Поэтому сейчас не до разговоров», - тихо произнес он.

На вопрос о том, является ли он отцом жертвы, мужчина ответил только: «Пусть она поспит. Я не хочу ничего отвечать».

Авария случилась на улице Василенко. Минивэн, водитель которого, по предварительной информации, был нетрезв, на большой скорости вылетел с проезжей части на тротуар и сбил людей. Очевидцы сообщали о нескольких погибших. По последним данным , двое из шести пострадавших умерли в больнице. Среди них женщина 50 лет и подросток. В реанимации остаются 14-летний парень и 32-летняя женщина. В отделение травматологии планируют перевести еще одного подростка 14 лет и 19-летнюю девушку, находящихся в тяжелом состоянии.

Водителя задержали.

Дети ДТП
15 июня 2024, 04:21
Двое пострадавших в аварии в Благовещенске умерли в больнице
РИА «Новости»
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Два человека погибли после аварии в Благовещенске. Об этом сообщил Telegram-канал регионального Минздрава.

ДТП случилось на улице Василенко 14 июня. Водитель машины сбил людей. По предварительной информации, он был в нетрезвом состоянии. Сначала в министерстве сообщили о шести пострадавших, позже двое из них скончались.

«Двое пострадавших в аварии <…>, женщина 50 лет и подросток 15 лет умерли в больнице», - заявили в публикации ведомства.

Также в реанимацию положили мальчика 14 лет и 32-летнюю женщину. Еще двоих - подростка 14 лет и девушку 19 лет - переведут в из реанимации в отделение травматологии. Врачи оценили их состояние как тяжелое.

Ранее стало известно, что водителя, сбившего пешеходов в Благовещенске, задержали. По факту произошедшего возбудят уголовное дело.

Больницы ДТП Женщины Машины Водители
15 июня 2024, 02:39
Унесло течением. Двое подростков пропали во время купания на реке Урал
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Спасатели ищут двоих подростков, которые могли утонуть в реке Урал. Об этом сообщило ГУ МЧС по Челябинской области в Telegram-канале.

Как рассказали очевидцы, на реке мальчики купались. На вид им 13-14 лет. По предварительной информации, из-за сильного течения подростки не смогли выплыть.

«В настоящий момент сотрудники МЧС России обследуют акваторию и береговую линию. Также для оказания помощи родным мальчиков на месте работают психологи чрезвычайного ведомства», - заявила пресс-служба в публикации.

Ранее уполномоченный по защите прав детей в Московской области Ксения Мишонова призвала родителей внимательнее наблюдать за детьми у водоемов. С начала года в Подмосковье утонули уже пять несовершеннолетних.

Урал Дети Россия Реки
15 июня 2024, 00:31
Водители в Коврове придумали криминальный бизнес на дорожных ямах
Unsplash
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Водителей из Владимирской области обвинили в желании заработать на дорожных ямах. На такие случаи призвал обратить внимание глава управления городского хозяйства администрации Сергей Волков, его слова передало «Знамя труда».

«Некоторые водители пытаются нажиться на тех ямах, которые существуют», - процитировали его слова в издании.

По данным Волкова, местные автомобилисты, когда попадают в яму и повреждают машину, заказывают экспертизу у пристрастных экспертов. Специалист предоставляет отчет о повреждении половины ходовой части транспортного средства. Дело доходит до суда, где якобы потерпевший требует с управления городского хозяйства сумму на ремонт - 200-400 тысяч.

«Сейчас мы уходим в судебную экспертизу, которая выявляет: сумма ремонта - всего 20 тысяч. Все остальное - попытка расхищения казны. В Коврове, как выяснилось, это уже практически бизнес, причем бизнес преступный», - отметил Волков.

Он отметил, что нужно жестко реагировать на такие происшествия.

Ранее двое сотрудников автомойки в Москве угнали машину клиентки и начали таксовать. В итоге подозреваемых задержали правоохранители.

Суд Бизнес Машины Водители

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