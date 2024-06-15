Суд арестовал водителя, насмерть сбившего детей в Благовещенске

«Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на личном контроле прокурора области», - передали в ведомстве.

Вечером 14 июня на улице Василенко пьяный 59-летнний водитель легковушки нарушил правила дорожного движения, выехал на тротуар и сбил пешеходов. Мужчина не справился с управлением. По данным очевидцев, он пытался уйти от столкновения с мотоциклом.

Мэр Благовещенска Олег Имамеев подтвердил , что погибли 49-летняя женщина и двое подростков 14 и 15 лет. Еще шесть человек в тяжелом состоянии попали в больницу. После двое пострадавших в аварии скончались в медучреждении. Водителя задержали. СК возбудил уголовное дело.

Жители Благовещенска организовали стихийный мемориал на улице Василенко. Они несли туда игрушки, цветы и свечи. Мать одного подростка, погибшего в ДТП, не спала две суток.