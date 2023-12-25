25 декабря 2023, 16:55

Суд арестовал участника секс-вечеринки на юго-востоке Москвы

Читайте нас в: Google Новости

Лефортовский суд отправил в изолятор участника откровенной вечеринки в торговом центре на юго-востоке Москвы. Мужчина будет находиться под арестом 15 суток, сообщили в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

Мужчину признали виновным в административном правонарушении. В пресс-службе суда уточнили, что он нарушил общественный порядок, выражаясь нецензурной бранью в общественном месте.

Как уточнил Telegram-канал Shot , в Москве задержали более 30 человек за участие в массовой оргии в сауне торгового центра. По данным канала, полицейских вызвали очевидцы из-за шума.

Прибывшие сотрудники застали голых женщин и мужчин. На месте было много спиртного и секс-атрибутов. Четыре женщины и шестеро мужчин в возрасте от 21 до 48 лет особенно буйно вели себя, за что на них составили протоколы о мелком хулиганстве.

На днях блогер Анастасия Ивлеева извинилась перед россиянами за проведение «голой» вечеринки в столичном клубе «Мутабор». Она пообещала, что все вырученные от продажи билетов средства направит в благотворительные организации.

Аресты Секс Москва 2023
25 декабря 2023, 15:10
Москвичка напугала сотрудников магазина будильником в форме динамита
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Жительница Москвы принесла в магазин техники будильник в форме взрывчатки. Испугавшись, работники торговой точки вызвали полицию, сообщил Telegram-канал Baza.

По его данным, на днях сотрудники одного из ТЦ открыли коробку, в которую посетители обычно складывают сломанные электроприборы. Они заметили в ней подозрительное устройство, напоминающее динамит. Персонал не стал рисковать и вызвал правоохранителей с кинологами. Прибывшие на место специалисты вместе со служебной собакой осмотрели предмет и выяснили, что это простой будильник.

Сотрудники полиции разыскали владелицу часов и опросили. Женщина пояснила, что подозрительный будильник принадлежал ее племяннице, он сломался, поэтому она и решила сдать его в утиль.

Женщина также рассказала журналистам, что полицейские хотели повесить на нее все убытки магазина, так как из-за проверки взрывотехников его пришлось на время закрыть.

Недавно бесланская школьница вызвала панику шуткой о теракте. «Розыгрыш» дошел до экстренных служб.

Взрывы Полиция Москва 2023
25 декабря 2023, 11:46
МЧС опубликовало кадры с загоревшимся магазином «Леруа Мерлен» в Петербурге
Пресс-служба МЧС
Читайте нас в: Google Новости
Спасатели показали тушение пожара в строительном магазине «Леруа Мерлен» в Красносельском районе Санкт-Петербурга. Кадры работы пожарных показала пресс-служба МЧС России.

На кадрах видно, как пожарные разбирают конструкции в пострадавшем отделе с новогодней продукцией. Помещения магазина заволокло дымом, спасателям приходится тушить стеллажи, а также праздничные украшения и елки.

Возгорание произошло на юго-западе Петербурга утром 25 декабря. Персонал магазина эвакуировали еще до приезда огнеборцев, которые присвоили пожару первый ранг сложности. Для ликвидации огня МЧС задействовало 28 человек и шесть единиц техники.

Ранее мощный пожар вспыхнул в ангаре с о стройматериалами в Невском районе города. Огонь распространился на территории в 450 квадратных метров, возгорание потушили 27 огнеборцев и шесть единиц техники. Из-за пожара всю улицу заволокло густым дымом. Сообщений о пострадавших не поступало.

Санкт-Петербург Пожары МЧС РФ
25 декабря 2023, 11:19
Мама из Москвы украла у детсадовцев Новый год
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Женщина из Москвы организовала сбор средств на новогодние подарки в чате родителей одного из детских садов. Однако малыши остались без презентов — собранные деньги пошли на оплату долгов инициативной мамы. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По информации издания, девушка взяла на себя ответственность за закупку новогодних подарков для группы в детском саду. Она попросила родителей отправлять средства на карту ее супруга.

Собрав 53 тысячи рублей, она заявила, что закажет презенты в начале декабря. Но когда пришло время их забирать, вдруг начала придумывать оправдания, почему ей не удается это сделать. Родители попросили вернуть собранные средства, чтобы самостоятельно приобрести подарки. Тогда выяснилось, что 43 тысячи из собранной ими суммы списал банк на погашение долгов.

Девушка призналась, что счета ее мужа заблокированы. Она пообещала отдавать по 10 тысяч рублей в месяц, но не смогла. Ее муж также заявил о готовности возместить всю сумму, но нарушил обещание. Обстоятельства произошедшего проверит полиция.

Еще один россиянин из-за долгов лишился 236 игрушечных роботов. Их отобрали у мужчины судебные приставы.

Женщина из Москвы организовала сбор средств на новогодние подарки в чате родителей одного из детских садов. Однако малыши остались без презентов - собранные деньги пошли на оплату долгов инициативной мамы. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Дети Мошенничество Детские сады Новый год Москва 2023
25 декабря 2023, 10:32
Магазин «Леруа Мерлен» загорелся на юге Петербурга
Пресс-служба МЧС
Читайте нас в: Google Новости
Магазин торговой сети стройматериалов и товаров для дома «Леруа Мерлен» загорелся на юго-западе Санкт-Петербурга. Об этом сообщило главное управление МЧС России по городу в своем Telegram-канале.

Пожару присвоили первый ранг сложности. Огонь тушат 28 человек с привлечением шести единиц техники. По данным на 10:24, сотрудники экстренных служб локализовали пожар.

Персонал торговой точки эвакуировали до прибытия пожарных подразделений. Информация о пострадавших пока не поступала.

Ранее в Невском районе Петербурга загорелся ангар со стройматериалами. Площадь пожара составила 450 квадратных метров.

По данным сервисов с картами, по этому адресу находится магазин «Леруа Мерлен». В МЧС сообщили, что горит торговое здание, но не уточнили название магазина.

«В 9:05 поступило сообщение о пожаре по адресу: Красносельский район, проспект Буденного, дом 31, корпус 2», - указали в ведомстве.

Санкт-Петербург Пожары МЧС РФ Магазины

Новости по теме