Суд арестовал участника секс-вечеринки на юго-востоке Москвы

Мужчину признали виновным в административном правонарушении. В пресс-службе суда уточнили, что он нарушил общественный порядок, выражаясь нецензурной бранью в общественном месте.

Как уточнил Telegram-канал Shot , в Москве задержали более 30 человек за участие в массовой оргии в сауне торгового центра. По данным канала, полицейских вызвали очевидцы из-за шума.

Прибывшие сотрудники застали голых женщин и мужчин. На месте было много спиртного и секс-атрибутов. Четыре женщины и шестеро мужчин в возрасте от 21 до 48 лет особенно буйно вели себя, за что на них составили протоколы о мелком хулиганстве.

На днях блогер Анастасия Ивлеева извинилась перед россиянами за проведение «голой» вечеринки в столичном клубе «Мутабор». Она пообещала, что все вырученные от продажи билетов средства направит в благотворительные организации.