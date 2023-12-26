Суд арестовал предполагаемого виновника смертельной аварии на МКАД

Водитель будет находиться под арестом до 24 февраля следующего года по обвинению в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

По данным столичной прокуратуры , авария произошла 23 декабря на внешней стороне 49-го километра МКАД. Там столкнулись несколько машин, одна из них загорелась. На пепелище нашли тела водителя и пассажира.

В ведомстве уточнили, что 20-летний водитель Toyota, не справившись с управлением, врезался в автомобили «ГАЗель» и Great Wall, который от удара выбросило на встречную полосу, а после загорелся.

Накануне в Южном округе Москвы также произошла смертельная авария. Женщина погибла под колесами автомобиля BMW.