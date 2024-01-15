Суд арестовал пранкеров, снимавших треш-ролики в московском метро

Так, 11 января молодые люди в переходе на станции метро «Краснопресненская» спустились на крышу электропоезда и пробежали по ней. Подойдя к одной из люстр, один из пранкеров выкрутил две лампочки. Также они били ногами по поезду и инсценировали драку, а свои действия, снятые на видео, выкладывали в интернет.

«20-летний уроженец Ростовской области признан мировым судом виновным в умышленном нарушении требований транспортной безопасности», - уточнили в столичной прокуратуре.

Мужчине назначили наказание в виде административного ареста на 10 суток, а его товарищу, 18-летнему жителю столицы, - на семь суток.

В пресс-службе столичного дептранса заявили, что готовят иск о возмещении материального ущерба.