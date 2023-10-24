Суд арестовал подозреваемого в поджоге автомобиля на юго-западе Москвы
Гагаринская межрайонная прокуратура взяла под контроль расследование уголовного дела о поджоге автомобиля юго-западе Москвы. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичной прокуратуры.
Как стало известно во время расследования, ночью 22 октября мужчина специально поджег чужой автомобиль, припаркованный недалеко от жилого дома на улице Профсоюзная.
Правоохранители задержали 37-летнего подозреваемого. Ему предъявили обвинение по части 2 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации и заключили под стражу.
«Расследование уголовного дела и привлечение фигуранта к уголовной ответственности на контроле в прокуратуре», - отметили в ведомстве.
Ранее подозреваемую в угоне машины каршеринга задержали в Москве.