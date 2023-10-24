Суд арестовал подозреваемого в поджоге автомобиля на юго-западе Москвы

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Как стало известно во время расследования, ночью 22 октября мужчина специально поджег чужой автомобиль, припаркованный недалеко от жилого дома на улице Профсоюзная.

Правоохранители задержали 37-летнего подозреваемого. Ему предъявили обвинение по части 2 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации и заключили под стражу.

«Расследование уголовного дела и привлечение фигуранта к уголовной ответственности на контроле в прокуратуре», - отметили в ведомстве.

Ранее подозреваемую в угоне машины каршеринга задержали в Москве.