Суд арестовал подозреваемого в избиении человека на юго-западе Москвы

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По информации ведомства, следователи установили, что 8 октября приблизительно в 4 часа утра 26-летнтй мужчина избил человека на балконе квартиры жилого дома на Нагорной улице.

В прокуратуре добавили, что сначала фигурант дела переместился со своими оппонентом в коридор квартиры, а затем вышел на лестничную площадку. Он долго бил мужчину по телу и голове. Пострадавшего госпитализировали. Против мужчины возбудили уголовное дело.

«Мужчине предъявлено обвинение по части один статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации („Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека“)», - уточнили в ведомстве.

Кроме того, стало известно, что обвиняемый нарушил наложенный домашний арест и покинул место жительства.

Ранее мужчина забил до смерти своего знакомого на Зеленом проспекте в Москве.