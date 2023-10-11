Суд арестовал подозреваемого в избиении человека на юго-западе Москвы
Суд в Москве взял под стражу мужчину, которого обвиняют в нанесении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.
По информации ведомства, следователи установили, что 8 октября приблизительно в 4 часа утра 26-летнтй мужчина избил человека на балконе квартиры жилого дома на Нагорной улице.
В прокуратуре добавили, что сначала фигурант дела переместился со своими оппонентом в коридор квартиры, а затем вышел на лестничную площадку. Он долго бил мужчину по телу и голове. Пострадавшего госпитализировали. Против мужчины возбудили уголовное дело.
«Мужчине предъявлено обвинение по части один статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации („Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека“)», - уточнили в ведомстве.
Кроме того, стало известно, что обвиняемый нарушил наложенный домашний арест и покинул место жительства.
Ранее мужчина забил до смерти своего знакомого на Зеленом проспекте в Москве.