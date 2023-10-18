Суд арестовал москвичку, обвиняемую в торговле детьми
Преображенский районный суд столицы заключил под стражу на два месяца Юлию Логинову. Матери 15 детей предъявили обвинение по делу о торговле людьми. Об этом сообщило АГН «Москва» со ссылкой на корреспондента из зала суда.
По просьбе защиты заседание провели в закрытом режиме из-за опасений обвиняемой по поводу раскрытия персональных данных. Женщину арестовали до 16 декабря 2023 года.
Ранее в квартире москвички провели обыск.
Женщина попала под подозрение в крови ее ребенка обнаружили запрещенные лекарства. Данные ДНК-тестов показали, что ни один из 15 детей не приходится родным.
Как оказалось, в 2010 году москвичке провели операцию, после которой она больше не могла забеременеть. Тем не менее, женщина настаивает, что пятерых детей она родила самостоятельно, а еще десять - от суррогатной матери.
Вместе с Логиновой задержали и предполагаемую соучастницу. Также по этому делу проходит гражданка Узбекистана , которая, по данным столичной прокуратуры, продала обвиняемой двух детей. Обеих женщин также заключили под стражу.