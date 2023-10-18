Суд арестовал москвичку, обвиняемую в торговле детьми

Читайте нас в:

По просьбе защиты заседание провели в закрытом режиме из-за опасений обвиняемой по поводу раскрытия персональных данных. Женщину арестовали до 16 декабря 2023 года.

Ранее в квартире москвички провели обыск.

Женщина попала под подозрение в крови ее ребенка обнаружили запрещенные лекарства. Данные ДНК-тестов показали, что ни один из 15 детей не приходится родным.

Как оказалось, в 2010 году москвичке провели операцию, после которой она больше не могла забеременеть. Тем не менее, женщина настаивает, что пятерых детей она родила самостоятельно, а еще десять - от суррогатной матери.

Вместе с Логиновой задержали и предполагаемую соучастницу. Также по этому делу проходит гражданка Узбекистана , которая, по данным столичной прокуратуры, продала обвиняемой двух детей. Обеих женщин также заключили под стражу.