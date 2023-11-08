Суд арестовал любовника утонувшей в Неве медсестры

Невский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на два месяца Сухроба Рахимова - водителя автомобиля Mercedes, в котором утонула беременная женщина. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на источник.

Рахимов пробудет под стражей до 5 января 2024 года. Его обвиняют в части третьей статьи 264 Уголовного кодекса «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Ранее Рахимов привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, в том числе, при перевозке людей.

Вечером в воскресенье, 5 ноября, Сухроб Рахимов поставил машину с пассажиркой на берегу Невы и вышел покурить. При этом водитель не зафиксировал автомобиль стояночным тормозом, из-за чего он начал скатываться в реку.

Пассажирка не успела выбраться из машины и утонула.

Как стало известно, погибшая работала медсестрой в детской поликлинике в Невском районе. Она была замужем и воспитывала четырех детей. На момент трагедии женщина была беременна. Но тот воскресный вечер она проводила не с супругом, а с любовником, по вине которого и погибла.