Суд арестовал главу «Военторга»

Серого арабского и буланого ахалтекинского мерина увели со двора частного дома в Раменском округе Подмосковья. Об этом 360.ru рассказала хозяйка лошадей Татьяна.

По ее словам, кража произошла в ночь с 28 на 29 июля. При этом в 04:00 лошадей уже не было на месте. Женщина усомнилась, что животные могли покинуть территорию самостоятельно.

«Никуда бы они не убежали, они местности не знают. И кто пойдет от кормушки? При всем при этом пони на месте, козы, куры, кролики, и даже квадроцикл на месте. То есть увели ровно эту пару. Такое ощущение, что под заказ уводили», - поделилась собеседница.

Она уточнила, что у лошадей было легочное заболевание. Для восстановления им нужен был свежий воздух. Помимо этого, у ахалтекинца не росла грива и хвост.

«Приезжал один мой знакомый с дружбаном, весь в наколках, тот коней никогда не видел, хотел сфоткаться. Были они не более получас и уехали. После этого в ночь пропали кони», - вспомнила Татьяна.

По ее мнению, местные цыгане это сделать не могли. Кроме того, женщина спрашивала у других владельцев в районе, но своих лошадей не нашла. Полиция прорабатывает все версии произошедшего.

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