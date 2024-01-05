Суд арестовал екатеринбуржца, выбросившего годовалую дочь из окна

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Судья рассмотрел ходатайство следственных органов об избрании обвиняемому в убийстве годовалой дочери меры пресечения в виде ареста. Иванов проведет в СИЗО до 2 марта 2024 года включительно.

Тело ребенка на Посадской улице нашли 4 января. Его выбросили из окна пятого этажа. На месте обнаружения погибшей девочки появился стихийный мемориал.

В субботу, 30 декабря, мужчина поссорился с 22-летней женой и отыгрался на ребенке. На следующей день пара отправилась отмечать Новый год.

Ранее в Свердловской области нашли двухлетнюю девочку, которую оставили замерзать в сугробе. Врачи спасли ребенка, перенесшего две клинические смерти.