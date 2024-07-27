27 июля 2024, 15:09

Су-34 потерпел крушение в Волгоградской области, летчики выжили

РИА «Новости»
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Бомбардировщик Су-34 потерпел крушение в Волгоградской области. Летчики выжили, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны России.

Самолет упал при выполнении планового учебно-тренировочного полета. Экипаж воздушного судна катапультировался, жизни пилотов ничего не угрожает. Бомбардировщик упал в безлюдной местности.

«Полет выполнялся без боекомплекта. На земле разрушений нет», - добавили в министерстве.

Предварительной причиной авиакатастрофы назвали техническую неисправность. На место прибыла комиссия ВКС России.

Несколько дней назад в Калужской области упал вертолет Ми-28.

Члены экипажа погибли. Крушение произошло во время планового полета.

Авиакатастрофы Самолеты
27 июля 2024, 13:57
Коммунальщики повредили подземный газопровод в центре Нижнего Новгорода
Пресс-служба МЧС
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Утечка газа произошла в Нижнем Новгороде — коммунальщики во время земляных работ в центре города задели подземный газопровод. Сотрудники МЧС эвакуировали с места аварии 50 человек, в том числе двух детей. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка ведомства.

Утечка газа произошла в Нижнем Новгороде - коммунальщики во время земляных работ в центре города задели подземный газопровод. Сотрудники МЧС эвакуировали с места аварии 50 человек, в том числе двух детей. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка ведомства.

Коммунальная авария произошла на улице Студеной. Специалисты во время работ задели трубу диаметром 159 миллиметров, экстренные службы оперативно перекрыли подачу газа. В МЧС отметили, что от ведомства на месте работают две единицы техники и восемь сотрудников.

В пресс-службе также уточнили, что угрозы для населения из-за повреждения газопровода нет, ситуация находится под контролем.

Ранее сайт kp.ru предположил, что пожар в многоквартирном доме в Ульяновске мог произойти из-за хранившихся на балконе газовых баллонов или из-за самогонного аппарата. Также в квартире находились взрывоопасные баллоны с газом для установки натяжных потолков.

В МЧС допустили , что взорвался самодельный самогонный аппарат с газовой горелкой.

Спасатели МЧС РФ Коммунальные аварии
27 июля 2024, 13:06
Житель Ленобласти украл сына у жены, закинул его в авто и скрылся
Unsplash
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В Ленинградской области мужчина похитил сына у своей жены. Отец силой затолкал двухлетнего ребенка в авто и увез от матери, сообщил Telegram-канал Shot.

Александр и Мария из Новосаратовки находятся в процессе развода. Потерпевшая рассказала, что отец не интересовался жизнью малыша и не приходил к нему в гости. Недавно он решил «навестить» сына. Мужчина подговорил свою подругу и подкараулил супругу с ребенком на площадке.

Напарница отца схватила Марию, а тот силой выхватил сына. Мальчик кричал «Мама!», но мужчина закинул его в машину и скрылся с места. Мать обратилась в полицию, но ребенка пока не нашли.

Похожая ситуация ранее произошла в Москве. Там мужчина выхватил младенца из рук незнакомой женщины и попытался сбежать.

Ленинградская область Преступления
27 июля 2024, 11:00
Работу аэропортов в Казани и Нижнекамске временно ограничили
РИА «Новости»
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Аэропорты в Казани и Нижнекамске временно работают в ограниченном режиме для обеспечения безопасности самолетов. Об этом заявил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

По его словам, Международный аэропорт «Казань» имени Тукая временно закрыли на прием и отправку самолетов.

«С пассажирами в аэропорту ведут работу представители авиакомпаний и работники аэропорта в соответствии с Федеральными авиационными правилами», - подчеркнул он.

Направлявшиеся в Казань лайнеры перенаправили на запасные воздушные гавани в Самаре и Ульяновске. Кореняко добавил, что главным приоритетом для аэропортов является обеспечение безопасности полетов.

Авиация Казань Самолеты
27 июля 2024, 10:46
Пострадавшим из-за потопа челябинцам в поселке Киолим пообещали выплатить ущерб
Пресс-служба МЧС
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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер приехал в поселок Киолим, жители которого пострадали из-за разлива реки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Текслер пообщался с сотрудниками МЧС и местными жителями.

Глава региона пообещал выплатить ущерб пострадавшим от потопа, сообщил Telegram-канал «Челябинск № 1».

«Сначала сразу будут выплаты на каждого человека, а потом по мере оценки ущерба будем все остальные решения принимать», - сказал губернатор.

Накануне на Киолимском водохранилище из-за мощных осадков прорвало дамбу. По ходу движения воды находились четыре населенных пункта. В результате ЧП затопило поселок Киолим, власти приняли решение об эвакуации еще трех населенных пунктов. В Карабашском округе ввели режим чрезвычайной ситуации.

Челябинская область Реки

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