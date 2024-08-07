07 августа 2024, 11:43

Стюардесса из Екатеринбурга погибла в ДТП накануне первого рейса

Пресс-служба МЧС
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Одной из погибших в массовом ДТП в Челябинской области оказалась 22-летняя стюардесса «Уральских авиалиний» Екатерина С., которая 7 августа должна была улететь в первый рейс. Об этом сообщил сайт 74.ru.

Сестра погибшей рассказала, что девушка ехала из Екатеринбурга в Челябинскую область на попутной машине к матери, чтобы забрать у нее документы перед первым полетом. У нее был молодой человек, который служит в армии.

Всего за неделю до гибели Екатерина получила документ об успешном окончании курсов бортпроводников.

По данным МЧС, автомобили Kia Cerato, в котором находилась девушка, и ВАЗ-2115 столкнулись лоб в лоб на трассе Долгодеревенская - Аргаяш вечером 5 августа. Пять человек погибли, выжил лишь один мужчина, которого отправили в больницу.

По предварительной версии , виновником ДТП стал водитель «Лады», выехавший на встречную полосу.

Челябинская область ДТП Екатеринбург Водители
07 августа 2024, 12:16
Жителя Благовещенска скрутили прямо в ЗАГСе за нападение на мужчину
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В Благовещенске подозреваемого в нападении на мужчину скрутили прямо в ЗАГСе. Как сообщил старший помощник главы СУ СК России по Амурской области Алексей Лубинский, 29-летнего жителя обвиняют в причинение тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений.

Задержанный вместе со своей невестой проходил мимо одного из домов. В подсобном помещении он увидел незнакомцев, которые выпивали. Обвиняемый оскорбил мужчин, чем спровоцировал конфликт.

«Без какого-либо значимого повода имеющимся при нем ножом нанес одному из указанных выше граждан ранение в область грудной клетки», - уточнили в пресс-службе Следкома.

Обвиняемого задержали и заключили под стражу. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Ранее российский дачник из ревности зарезал соседа. Мужчины устроили застолье, но через время хозяин дома набросится на своего гостя, тот умер.


Заключенные Россия Мужчины Следственный комитет России
07 августа 2024, 11:19
Брат погибшего после ДТП с поездом водителя грузовика рассказал о его смерти
РИА «Новости»
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Водитель грузовика, попавшего в жесткое ДТП с поездом в Волгоградской области, умер в больнице. Об этом 360.ru заявил брат покойного.

Мужчина рассказал, что его родственнику провели сложнейшую операцию. Несмотря на то, что водитель выжил после аварии и находился в сознании, спасти его не удалось.

«Он после сложной операции скончался вчера. Мы сейчас в морге его забираем», - указал брат водителя КамАЗа.

Он отметил, что супруга покойного находится сейчас в подавленном состоянии, и обратился к журналистам с просьбой не беспокоить ее вопросами.

Авария произошла на перегоне Гремячая - Котельниково. Машина столкнулась с поездом Казань - Адлер, в результате перевернулись как минимум восемь вагонов. Пострадали более 50 человек.

Погибший водитель был уроженцем Чилековского сельского поселения. Глава села Алексей Авдеев отметил, что покойный всегда работал, у него остались жена и дети.

Грузовики ДТП Поезда Водители
07 августа 2024, 10:35
Стала известна причина экстренной посадки самолета во Владивостоке
Unsplash
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Пилоты пассажирского борта, вылетевшего рейсом Владивосток — Петропавловск-Камчатский, совершили аварийную посадку из-за сигнала неисправности одной из гидросистем. Об этом сообщило РИА «Новости».

Пилоты пассажирского борта, вылетевшего рейсом Владивосток - Петропавловск-Камчатский, совершили аварийную посадку из-за сигнала неисправности одной из гидросистем. Об этом сообщило РИА «Новости».

В пресс-службе компании «Уральские авиалинии» подтвердили, что командир корабля принял решение о возвращении в аэропорт вылета, когда сработала индикация о неисправности.

Экстренная посадка прошла успешно, никто не пострадал. На борту лайнера находились 162 пассажира, их разместили в терминале воздушной гавани.

На месте ЧП работают технические специалисты авиакомпании. Прокуратура начала проводить проверку по факту аварийной посадки.

Ранее лайнер компании Air India экстренно сел в аэропорту Красноярска. Пилот совершил посадку из-за сработавшего датчика задымления. Самолет направлялся из Индии в США, на борту находились 243 пассажира. Специалисты не обнаружили признаков пожара,

Самолеты Владивосток
07 августа 2024, 10:16
Водителя КамАЗа заподозрили в умышленном столкновении с поездом под Волгоградом
РИА «Новости»
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Авария с пассажирским поездом Казань — Адлер и КамАЗом в Волгоградской области могла произойти неслучайно. По информации источника Telegram-канала Baza, водитель мог специально выехать на пути.

Авария с пассажирским поездом Казань - Адлер и КамАЗом в Волгоградской области могла произойти неслучайно. По информации источника Telegram-канала Baza , водитель мог специально выехать на пути.

Машинист рассказал, что увидел приближающийся к путям грузовик примерно за 800–900 метров до столкновения. Несколько раз он подал предупреждающий сигнал, но водитель не среагировал на него.

«Когда между КАМАЗом и поездом оставалось около 200 метров, водитель грузовика вдруг ускорился», - написали авторы публикации.

Состав начал экстренно тормозить, но избежать столкновения не удалось. С рельсов сошли восемь вагонов. В распоряжении 360.ru оказалось эксклюзивное видео с места ЧП.

Авария произошла днем 29 июля на перегоне Гремячая - Котельниково. Водитель грузовика вылетел на красный сигнал светофора и спровоцировал ДТП. Пострадали более 50 человек.

Автомобилист утверждал, что не успел притормозить перед составом. Его жена рассказала, что супруга увезли в реанимацию в тяжелом состоянии. Позже мужчина скончался.

Ранее в Пермском крае произошла подобная авария: поезд Новый Уренгой - Москва попал в ДТП с грузовиком. Пассажиры не пострадали, травмы получил только водитель большегруза.

Грузовики ДТП Видео Мужчины Поезда Водители Москва

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