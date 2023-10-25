«Стянули с меня кроссовки и начали бить». Студент из Уфы обвинил чиновника в нападении

По словам студента, Абдуллин начал «поджимать» его перед перекрестком. А после того, как молодой человек остановился, вышел и напал.

«Я вижу, что сзади он мне моргает, то есть на камерах остановки это тоже видно. Он выходит из машины. Ну, думаю, он хочет мне сказать, какой я негодяй. Я открыл окно, после чего я сразу же получил в лицо. Он меня пытался вытащить из машины», - рассказал Александр.

Вместе с замдиректора в драке участвовал и его спутник. Как считает студент, это был сын Абдуллина. Парня пытались вытащить из машины, сняли кроссовки. А когда молодой человек все же выбрался из салона и попытался остановить нападавших, начали угрожать.

«Он мне сказал: „Я тебя посажу, ты вообще знаешь, кто я такой? Я тебя найду, тебе не поздоровится“. Я говорю: „Да мне вообще без разницы, кто ты такой. Ты понимаешь, что ты натворил?“. А он мне ответил: „Мне, типа, ничего не будет“», - уточнил молодой человек.

Чтобы отбиться, как он заявил, ему пришлось взять баллонный ключ. Только тогда чиновник от него отстал. Александр сразу отправился в больницу и зафиксировал побои, после чего подал заявление в полицию. Абдуллин же настаивает, что это он - жертва. К тому же, в соцсетях распространилось видео, на котором Александр сам нападал на мужчин. Но, как признался молодой человек, у него есть свидетель. Вместе с ним в машине был еще один человек, который также снимал драку. Александр рассчитывает, что благодаря его показаниям, удастся разобраться в ситуации.