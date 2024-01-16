Студенты РАНХиГС устроили массовую драку в Москве

По информации канала, конфликт произошел 15 января недалеко от студенческого общежития на Волгоградском проспекте. К студентам подошел прохожий и потребовал угостить его сигаретой. Молодым людям не понравился его тон, поэтому они ответили ему в грубой форме. Из-за этого завязалась драка, в которой приняли участие более 10 человек. Практически все ее участники были студентами РАНХиГС.

В результате конфликта двое человек получили ножевые ранения, а еще 11 доставили в отделение полиции для разбирательства. Среди задержанных был только один совершеннолетний. На нарушителей составили административный протокол о мелком хулиганстве.

Кроме того, полиция начала поиски одного из зачинщиков драки. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

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