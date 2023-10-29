Студентку нашли мертвой под окнами общежития в Санкт-Петербурге

По информации СМИ, около месяца назад погибшая девушка обращалась к психологу. Врач выписал ей антидепрессанты. Следователи нашли лекарства в ее комнате.

Незадолго до смерти она написала своей маме, что любит ее.

В четверг, 26 октября, девушка выпала из окна восьмого этажа в Ханты-Мансийском автономном округе и выжила. Инцидент произошел в населенном пункте Пыть-Яха. Женщина в одном нижнем белье выпала из окна и упала на крышу автомобиля. От удара ее откинуло на тротуар. Местные жители оказали помощь пострадавшей и вызвали врачей. Женщину госпитализировали. Сейчас ее жизни ничто не угрожает.

В сентябре в Астраханской области врачи спасли жизнь девушки , которая выпала с восьмого этажа во время мытья окон.