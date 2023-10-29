Студентку нашли мертвой под окнами общежития в Санкт-Петербурге
Тело 21-летней девушки нашли под окнами общежития Горного университета в Санкт-Петербурге утром 28 октября. Об этом сообщило издание «Фонтанка».
По информации СМИ, около месяца назад погибшая девушка обращалась к психологу. Врач выписал ей антидепрессанты. Следователи нашли лекарства в ее комнате.
Незадолго до смерти она написала своей маме, что любит ее.
В четверг, 26 октября, девушка выпала из окна восьмого этажа в Ханты-Мансийском автономном округе и выжила. Инцидент произошел в населенном пункте Пыть-Яха. Женщина в одном нижнем белье выпала из окна и упала на крышу автомобиля. От удара ее откинуло на тротуар. Местные жители оказали помощь пострадавшей и вызвали врачей. Женщину госпитализировали. Сейчас ее жизни ничто не угрожает.
В сентябре в Астраханской области врачи спасли жизнь девушки , которая выпала с восьмого этажа во время мытья окон.