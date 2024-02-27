Студентка ударила кувалдой соперницу в туалете РГГУ в Москве
Студентка Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) напала на однокурсницу с кувалдой. Руководство вуза приняло решение отчислить ее из вуза, сообщило РИА «Новости».
По данным пресс-службы учебного заведения, причиной произошедшего стала ревность. Конфликт произошел после того, как две студентки узнали, что год встречались с одним молодым человеком.
Когда юноша объявил о решении выбрать одну из них, вторая тайно принесла на занятия в РГГУ полуторакилограммовую кувалду и ударила соперницу по голове. После этого девушка успела выбежать из туалета.
Пострадавшей понадобилась помощь медиков. Они зашили рану на голове и отправили девушку домой на амбулаторное лечение. Позже студентка написала заявление в полицию.
Студент из Санкт-Петербурга получил 11 лет тюрьмы за убийство возлюбленной из ревности. Он напал на возлюбленную в Нижнем Новгороде и жестоко изрезал ее ножом.