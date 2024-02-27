27 февраля 2024, 20:37

Студентка ударила кувалдой соперницу в туалете РГГУ в Москве

РИА «Новости»
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Студентка Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) напала на однокурсницу с кувалдой. Руководство вуза приняло решение отчислить ее из вуза, сообщило РИА «Новости».

По данным пресс-службы учебного заведения, причиной произошедшего стала ревность. Конфликт произошел после того, как две студентки узнали, что год встречались с одним молодым человеком.

Когда юноша объявил о решении выбрать одну из них, вторая тайно принесла на занятия в РГГУ полуторакилограммовую кувалду и ударила соперницу по голове. После этого девушка успела выбежать из туалета.

Пострадавшей понадобилась помощь медиков. Они зашили рану на голове и отправили девушку домой на амбулаторное лечение. Позже студентка написала заявление в полицию.

Студент из Санкт-Петербурга получил 11 лет тюрьмы за убийство возлюбленной из ревности. Он напал на возлюбленную в Нижнем Новгороде и жестоко изрезал ее ножом.

Вузы Полиция Москва
27 февраля 2024, 20:58
Рецидивист изнасиловал жену своего сына в Зеленограде
РИА «Новости»
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Обвиняемый в сексуальном насилии над женой своего сына предстал перед судом. Его арестовали на два месяца, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.

«Постановлением Зеленоградского районного суда города Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 25 апреля 2024 года», - указали в инстанции.

По предварительным данным, 58-летний мужчина стал подозреваемым в сексуальном насилии над супругой своего сына. По версии следствия, 25 февраля житель Зеленограда изнасиловал и совершил другие действия сексуального характера в отношении 29-летней невестки.

После изнасилования потерпевшая обратилась в правоохранительные органы. Полиция оперативно задержала подозреваемого. Свою вину он признал частично.

Уголовное дело возбудили по двум уголовным статьям об изнасиловании. Выяснилось, что у мужчины уже есть судимость за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.

Житель Калуги получил 15 лет тюрьмы за домогательства к трем девочкам на детской площадке.

Также ему запретили работать с детьми ближайшие 16 лет.

Суд Изнасилования Москва
27 февраля 2024, 19:08
Массовая драка около ТЦ в Волоколамске попала на видео
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Подмосковная полиция начала проверку по факту массовой драки в Волоколамске. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД

Видео, снятое одним из очевидцев побоища, появилось в Telegram-канале ведомства. На записи видно, что у одного из участников конфликта в руках был предмет, похожий на металлическую палку.

В пресс-службе уточнили, что драка произошла рядом с одним из торговых центров. По факту ЧП полиция никаких заявлений не получала.

«Полицейские выясняют обстоятельства произошедшего и устанавливают участников конфликта, их действия получат правовую оценку», - отметили в главке МВД.

Свидетелей потасовки попросили обратиться в отдел полиции по Волоколамскому городскому округу.

По информации источника «360», участниками потасовки были около 20 подростков, которые избили молодого человека, а затем напали на мужчину, который пытался за него заступиться.

В январе около десяти студентов РАНХиГС устроили массовую драку на юго-востоке Москвы , два человека получили ножевые ранения.

Драки МВД РФ Видео Полиция
27 февраля 2024, 17:54
Разлив кипятка после коммунальной аварии на востоке Москвы сняли на видео
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Во вторник, 27 февраля, на Просторной улице в Восточном административном округе Москвы произошел прорыв горячего водоснабжения. Прохожим пришлось обходить реки с кипятком прямо по проезжей части.

Госавтоинспекция Москвы перекрывала движение транспорта от Зельева переулка до 4-й Гражданской улицы в обоих направлениях. Экстренные службы начали ликвидацию последствий ЧП возле дома № 9 на Просторной улице.

В пресс-службе городского хозяйства Москвы заявили, что теплоснабжение потребителей перевели на резервную схему. Позднее утечку на теплосетях локализовали, а движение транспорта восстановили.

Коммунальная авария произошла также в Челябинске. Пешеходов перевозили через огромную лужу в ковше спецтехники.

Коммунальные аварии Москва
27 февраля 2024, 17:38
Жителей Краснодара напугал взрыв в районе аэропорта
РИА «Новости»
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Жители Комсомольского и Пашковского микрорайонов Краснодара сообщили о звуках, похожих на взрывы, в районе аэропорта. В муниципальном центре управления (МЦУ) города отреагировали на эту информацию, заявив, что диспетчерам не поступали данные о разрушениях.

«В Единую дежурно-диспетчерскую службу города не поступало сообщений о разрушениях или чрезвычайных происшествиях», - указало ведомство в Telegram-канале.

В МЦУ добавили, что в небе не зафиксировали посторонних воздушных судов или вспышек. Власти призвали жителей Краснодара получать информацию только из официальных источников.

В ведомстве отметили, что утром 28 февраля на территории ООО «Афипский НПЗ» пройдет тренировка ликвидации последствий ЧС. Во время планового мероприятия в городе будут звучать сирены, предупредили в МУЦ.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил горожан о громких взрывах из-за учений Черноморского флота.

Краснодар Взрывы

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