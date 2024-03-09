Студента МГУ отправили в изолятор за проукраинский лозунг в названии сети Wi-Fi

Сотрудники полиции обнаружили сеть, в названии которой содержался лозунг, 6 марта. Хозяина роутера вычислили, его комнату осмотрели. Специалисты установили, что студент купил новый роутер в октябре и при подключении создал сеть под запрещенным названием.

В отношении молодого человека составили протокол по статье о публичном демонстрировании экстремистской символики: лозунг принадлежит украинским националистам, запрещенным в России. На суде студент признался, что настроил сеть самостоятельно. За повторное аналогичное нарушение ему может грозить уголовное дело.

По данным канала, в 2022 году парень активно выступал против СВО, выходил на митинги.

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