09 марта 2024, 18:07

Студента МГУ отправили в изолятор за проукраинский лозунг в названии сети Wi-Fi

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Двадцатидвухлетнего студента Московского госуниверситета приговорили к 10 суткам ареста за то, что он назвал свой Wi-Fi в общежитии проукраинским лозунгом. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

Сотрудники полиции обнаружили сеть, в названии которой содержался лозунг, 6 марта. Хозяина роутера вычислили, его комнату осмотрели. Специалисты установили, что студент купил новый роутер в октябре и при подключении создал сеть под запрещенным названием.

В отношении молодого человека составили протокол по статье о публичном демонстрировании экстремистской символики: лозунг принадлежит украинским националистам, запрещенным в России. На суде студент признался, что настроил сеть самостоятельно. За повторное аналогичное нарушение ему может грозить уголовное дело.

По данным канала, в 2022 году парень активно выступал против СВО, выходил на митинги.

Ранее в Москве суд обязал учителя информатики выплатить штраф в 40 тысяч рублей за рисунок свастики на доске. Его признали виновным в дискредитации Вооруженных сил России.

Суд Аресты Студенты
09 марта 2024, 18:37
Автобус протащил пенсионерку сотню метров по асфальту в Петербурге
РИА «Новости»
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В Санкт-Петербурге автобус зажал дверьми пожилую женщину и протащил ее по проезжей части около сотни метров. Пенсионерке потребовалась медицинская помощь, сообщило агентство «Оперативное прикрытие».

По данным издания, 69-летняя петербурженка обратилась в полицию утром 9 марта. Она заявила, что водитель автобуса во время посадки на остановке рядом со станцией метро «Проспект Большевиков» зажал ей дверью ногу и затем протащил ее по асфальту. По словам пострадавшей, автобус остановился примерно через 100 метров, водитель выкинул из салона ее сумку, а затем уехал.

В результате случившегося женщина получила травму живота, пришлось вызывать бригаду скорой помощи. Медики оказали пенсионерке всю необходимую помощь и отпустили ее домой.

Сотрудники полиции организовали проверку по факту ЧП. Как оказалось, место происшествия не просматривается на видео.

Ранее в Петербурге шестилетний ребенок оказался под колесами автобуса. ДТП случилось, когда мальчик на самокате пересекал проезжую часть на красный свет.

Санкт-Петербург Пенсионеры ДТП Автобусы
09 марта 2024, 16:46
Пять человек пострадали во время стрельбы в кафе в Люберцах
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После стрельбы в кафе на Комсомольском проспекте в Люберцах в больницу попали пять человек. В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области сообщили о возбуждении уголовного дела по статье «Хулиганство».

Потасовка произошла под утро 9 марта. В разгар конфликта неизвестные открыли огонь по своим оппонентам и скрылись.

«Произвели несколько выстрелов в своих оппонентов из предметов, конструктивно схожих с оружием», - передали в министерстве.

Сейчас полицейские разыскивают злоумышленников. О состоянии пострадавших пока ничего неизвестно.

Ранее в Барнауле хулиганы обстреляли машину с тремя детьми. Владелица поврежденного авто рассказала, что из пневматического или травматического оружия злоумышленники открыли огонь, когда машина остановилась перед поворотом. Полицейские организовали проверку.

Люберцы Дети Стрельба Россия Оружие Машины
09 марта 2024, 16:41
Школьница попала в реанимацию после отравления электронной сигаретой в Петербурге
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В Санкт-Петербурге ученица девятого класса оказалась в реанимации 8 марта. Предположительно, она отравилась после использования электронной сигареты, сообщила «Фонтанка».

По данным издания, утром в квартире жилого дома на улице Оптиков в Приморском районе родители нашли дочку в луже рвотных масс и с электронной сигаретой.

Они сразу же вызвали бригаду скорой помощи. Прибывшие медики забрали школьницу с отравлением неизвестным веществом в тяжелом состоянии. Ее доставили в детскую больницу имени Филатова в отделение реанимации.

«Фонтанка» уточнила, что причиной резкого ухудшения самочувствия девочки могла стать электронная сигарета.

Все обстоятельства произошедшего установят специалисты. Сотрудники полиции организовали проверку.

Ранее представители эко-партии «Зеленые» обратились к председателю Госдумы Вячеславу Володину с предложением, которое поможет сократить вредное влияние электронных сигарет и вейпов на природу. В частности, активисты считают, что нужно установить утилизационный сбор при пересечении границы России и направить эти деньги на организацию системы сбора и безопасной утилизации отходов.

Санкт-Петербург Дети Больницы
09 марта 2024, 16:37
Стали известны сроки восстановления поврежденной поликлиники в Курске
Telegram
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Рабочие приступили к восстановлению поврежденной обломком дрона поликлиники в Курске. Об этом написал губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«На объекте восстановительными работами занимаются 12 человек, они приступили к разборке поврежденной кирпичной кладки на техническом этаже», - написал он.

Старовойт уточнил, что выбитые окна пока заклеивают пленкой. Стеклопакеты и сайдинг заказали. Окна поступят через три дня, сайдинг - в течение двух недель.

Поликлиника № 6 в Курске приостановила прием пациентов после падения на здание обломков украинского беспилотника. Части дрона рухнули на крышу медучреждения на Союзной улице. Из-за угрозы взрыва пациентов срочно эвакуировали. Никто из больных и персонала не пострадал.

Ранее украинские боевики запустили дрон со взрывчаткой на село Безымено под Белгородом. Из-за взрыва от сброшенного с беспилотника устройства в жилом доме выбило окна, повредило линию газоснабжения.

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