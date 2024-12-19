Студент устроил салют в банке в Балашихе по заданию украинских кураторов

Судя по кадрам, юноша покойно зашел в помещение, в этот момент у него в руках была установку салюта. Парень ее поджег и поспешил уйти, его попытался остановить один из сотрудников банка.

В результате запуска салюта произошло возгорание, его быстро потушили. Правоохранители оперативно установили личность подозреваемого, им оказался 19-летний парень. Жителя Балашихи задержали.

Выяснилось, что молодой человек является студентом Московского политехнического университета. Сейчас он находится в академическом отпуске. Постоянного места работы у него нет.

По словам юноши, с ним связались «сотрудники ФСБ» с Украины. По их указанию он совершил поджог в отделении банка. Также студент перечислил западным кураторам 600 тысяч рублей.

В ноябре в Санкт-Петербурге задержали диверсанта , пытавшегося поджечь авиатехнику. Украинских кураторы пообещали ему денежное вознаграждение.