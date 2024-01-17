17 января 2024, 21:13

Студент колледжа жестоко избил первокурсника в Петербурге

Unsplash
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Первокурсник Охтинского колледжа в Санкт-Петербурге получил тяжелые травмы головы при избиении. Конфликт начался из-за иностранной надписи на футболке, сообщила «Фонтанка».

Жестокая драка произошла 16 января. Учащийся на втором курсе юноша набросился на ровесника в этом же учебном заведении. Ему не понравилась надпись на футболке парня, потому что она была на английском языке. После этого обидчик избил владельца футболки.

Пострадавшего доставили в детскую больницу имени Филатова с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом мозга и переломом лобной кости. Согласно неофициальной информации, уголовное дело по данному факту пока не возбудили.

Шестиклассники сломали позвоночник однокласснику на в Новосибирске, писала «Газета.ru». Избиению предшествовал конфликт на перемене.

Аналогичный инцидент произошел ранее на Кубани.

Подросток воткнул нож-бабочку под ухо 16-летнему школьнику на территории школы.

Санкт-Петербург Уголовное дело Больницы Студенты Избиения
17 января 2024, 20:35
Уральский военкомат выдал родственникам совершившего подвиг бойца СВО чужое тело
РИА «Новости»
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Родственники погибшего в зоне проведения спецоперации ефрейтора из Екатеринбурга похоронили другого бойца. Тела перепутали в военкомате Чкаловского района города. Подробности происшествия сообщило издание E1.RU.

За несколько дней до получения тяжелого ранения ефрейтор в одиночку уничтожил группу украинских диверсантов. О его подвиге показали сюжет по федеральному телевидению.

Сообщение о смерти военного родные получили в начале декабря. В Ростов-на-Дону, куда доставили тело отправилась его супруга. Она его опознала и вернулась домой, ожидая доставки.

Тело в цинковом гробу родным передал военкомат. По словам родственников, там пообещали выплатить компенсацию в размере 48 тысяч рублей после прощания. Похороны прошли 3 января.

Спустя пять дней семья получила сообщение от военного комиссара, что тело ефрейтора только привезли. Семье сказали, что необходимо провести эксгумацию и устроить новые похороны за свой счет. Новая траурная церемония прошла 15 января.

В разбирательство после обращения семьи погибшего бойца вмешался депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов. Он пообещал направить запрос в военную прокуратуру, чтобы выяснить, почему военкомат не проверил тела перед выдачей.

Путаница с погибшими бойцами возникла в ростовском Центре приема, обработки и отправки погибших. Об этом со ссылкой на источник в военкомате Чкаловского военкомата Екатеринбурга сообщило Ura.ru. Собеседник добавил, что это сделали не специально. Также он раскрыл личность ошибочно похороненного бойца. Им оказался житель Казани. Другие детали происшествия источник скрыл.

Семья Военные Екатеринбург
17 января 2024, 20:23
Более 10 человек обварились кипятком в Новосибирске из-за прорыва трубы
РИА «Новости»
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Свыше 10 человек пострадали при порыве трубопровода в Новосибирске. Коммунальная авария произошла в Ленинском районе, сообщило РИА «Новости».

По данным регионального Минздрава, за медицинской помощью обратились 13 человек, им диагностировали термические ожоги ног.

«В ожоговый центр областной больницы госпитализировали двух пострадавших. Оба находятся в удовлетворительном состоянии», - отметили в ведомстве.

Прорыв трубы произошел в Новосибирск днем 17 января. По словам очевидцев, столб горячей воды поднялся на высоту семиэтажного дома, после чего вода затопила проезжую часть.

По данным городской мэрии , после аварии в контуре отключения оказались 69 жилых домов, два детских сада, школа, туберкулезная больница и станция скорой помощи. Также ряд образовательных учреждений перевели на дистанционный формат.

Ранее около 30 тысяч жителей Владивостока остались без отопления и горячей воды в результате порыва на теплотрассе.

Школы Больницы Минздрав Отопление Коммунальные аварии
17 января 2024, 20:01
«Хотел настроить гитару». Воронежского школьника ударило током на репетиции
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Тринадцатилетнего мальчика ударило током в гитарной студии в центре Воронежа.  В беседе с «360» мать пострадавшего подростка рассказала, что разряд тока прошел через обе руки ребенка во время репетиции на глазах у товарищей.

«Он дотронулся до гитары друга, чтобы помочь ее настроить. После этого получил удар током и прилип к инструменту. Друг оттащил гитару, и сын упал на пол. Сотрудники студии не стали вызывать скорую помощь, администратор лишь намазала ему руки медицинским клеем», - сообщила она Родители пришли в студию после звонка сына - он рассказал о случившемся отцу.

«Я попыталась выяснить у персонала, что произошло. Но со мной отказались разговаривать и пригрозили охраной. Группа в это время продолжила репетировать, то есть оборудование не отключили от электричества», - отметила собеседница «360».

Из травмпункта пострадавшего мальчика хотели направить в реанимацию. Но после изучения точек входа и выхода тока на обеих руках ребенка выяснилось, что разряд прошел по верхней части тела через грудной отдел, поэтому подростка отправили в кардиологию.

«После того, как сына ударило током, он упал и какое-то время еще лежал в окружении проводов. Поэтому врачи сейчас проводят обследование, чтобы установить насколько серьезными могут быть последствия удара», - добавила мать ребенка.

У пострадавшего подростка наблюдаются слабость и вялость, он немного дезориентирован и постоянно спит. Как отметила мать школьника, в деталях произошедшего ЧП разберутся Следственный комитет и прокуратура.

В декабре восьмиклассница попала в больницу после предновогоднего украшения класса в Москве.

Девочку ударило током , когда она крепила гирлянду к интерактивной доске.

Дети Больницы Электричество Врачи Школьники
17 января 2024, 19:39
Прокуратура проверит ДТП с участием автобуса в Санкт-Петербурге
РИА «Новости»
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Прокуратура Калининского района Санкт-Петербурга взяла под свой контроль процессуальную проверку по факту аварии с участием рейсового автобуса. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«В ходе проверки прокуратура оценит причины и условия произошедшего. Ход и результаты проводимой органами внутренних дел процессуальной проверки находится под контролем», - отметили в пресс-службе.

Рейсовый автобус в Санкт-Петербурге 17 января врезался в столб на пересечении двух проспектов - Просвещения и Светлановского. В главке управления городского МВД отмечали, что водитель сам допустил наезд на препятствие, на место прибыли сотрудники ГИБДД.

В городском комитете здравоохранения уточнили, что в результате аварии пострадали пять человек. Среди них оказалась беременная женщина, ее отвезли в перинатальный центр для обследования.

Санкт-Петербург Прокуратура РФ ДТП Автобусы

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