«Стройте качественно». Бобры приступили к постройке плотины в затопленном Орске

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«Извините, вы оренбургские? <…> Строить будете плотину у нас? <…> Давайте, стройте качественно только. Карагач не подойдет для строительства, наверное», - пошутил очевидец.

На кадрах с места видно, как бобры собирали палки для будущей плотины, причем все действо происходило рядом с жилым пятиэтажным домом, окруженным водой.

Тем временем в затопленном Орске местные жители и волонтеры спасают оставленных после прорыва дамбы домашних животных и питомцев. Им на помощь приехала даже команда зоозащитников из Донбасса.

Также региональное правительство сообщило, что свыше 17 тысяч человек в области подали заявления на возмещение ущерба, причиненного паводками.

Ранее областной гидрометцентр сообщил о подъеме уровня воды в реке Урал в Оренбурге до 10 метров 22 сантиметров.