Стройка загорелась на юге Москвы
Возгорание на стройке произошло в Царицыно утром в четверг. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.
ЧП случилось на улице Каспийской, в районе дома № 28. На место ЧП выехали экстренные службы. Предварительно, горит вентилируемый фасад и стройматериалы на втором этаже, общая площадь распространения огня составляет порядка 100 квадратных метров.
На втором этаже может находиться человек, экстренные службы начали формировать звено для поиска пострадавших.
Upd: человека спасли на лестнице.
Ранее произошел пожар на складе с пиломатериалами в Волгограде, огонь распространился на площади в тысячу квадратных метров. Причина ЧП неизвестна, на месте трудились 42 сотрудника МЧС и 16 единиц техники.