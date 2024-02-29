29 февраля 2024, 10:37

Стройка загорелась на юге Москвы

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Возгорание на стройке произошло в Царицыно утром в четверг. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

ЧП случилось на улице Каспийской, в районе дома № 28. На место ЧП выехали экстренные службы. Предварительно, горит вентилируемый фасад и стройматериалы на втором этаже, общая площадь распространения огня составляет порядка 100 квадратных метров.

На втором этаже может находиться человек, экстренные службы начали формировать звено для поиска пострадавших.

Upd: человека спасли на лестнице.

Ранее произошел пожар на складе с пиломатериалами в Волгограде, огонь распространился на площади в тысячу квадратных метров. Причина ЧП неизвестна, на месте трудились 42 сотрудника МЧС и 16 единиц техники.

Пожары Москва
29 февраля 2024, 10:33
Москвич выстрелил в приехавшего к нему фельдшера скорой
РИА «Новости»
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Мужчина выстрелил в фельдшера скорой помощи, когда бригада прибыла оказать ему первую помощь. Об этом сообщил телеканал «РЕН ТВ».

Инцидент произошел 28 февраля в 1-м Зборовском переулке. Медики приехали на вызов к 67-летнему мужчине с ожогами. Фельдшер, выйдя из автомобиля, подошел к пострадавшему, чтобы оказать ему необходимую медицинскую помощь. Пациента поместили в машину и начали проводить необходимые процедуры.

Когда медработник отвернулся взять медицинские принадлежности, пациент внезапно выстрелил в него из огнестрельного оружия. Коллеги пострадавшего незамедлительно отреагировали, сумели обезвредить агрессора, изъяв у него пистолет, и вызвали на место происшествия сотрудников полиции. Фельдшера экстренно госпитализировали с ранением в области груди.

Ранее на Кубани возбудили дело после попытки пьяного пациента задушить фельдшера скорой.

Скорая помощь Оружие Москва
29 февраля 2024, 09:22
Паре после ролевых игр пришлось вызывать спасателей
Freepik
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В Магнитогорске пара сковала себя наручниками, которые не смогли расстегнуть сами. Влюбленным пришлось вызвать спасателей. Об этом сообщили в пресс-центре областной поисково-спасательной службы.

Как выяснилось, мужчина и женщина использовали настоящие штатные наручники. Одна расстегнуть ключом замки не удалось, поскольку они были прочно скованны друг с другом. Угрозы для жизни не было, но щекотливость ситуации поставила пострадавших перед сложным выбором.

Сначала пара решила пойти на ухищрения, чтобы освободить руки, - они перепили ножовкой звенья цепи. Однако сами браслеты удалить с рук не удалось. Тогда-то и пришлось обращаться за помощью спасателей.

«Наручники были сняты с запястий с помощью болтореза, которым перекусили высокопрочный металл обоих браслетов», - рассказали в пресс-службе.

Ранее жительница Санкт-Петербурга покусала инспектора ДПС при задержании. Сотрудники ГИБДД надели на нее наручники, она пыталась драться.

Спасатели Магнитогорск
29 февраля 2024, 09:19
Пожар на складе с пиломатериалами в Волгограде потушили
РИА «Новости»
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Возгорание на складе с пиломатериалами в Волгограде потушили. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«В Волгограде огнеборцы МЧС России полностью ликвидировали пожар на складе», - указали в ведомстве.

Ночью в четверг, 29 февраля, в Волгограде загорелось одноэтажное помещение с пиломатериалами. Огонь распространился на площади в одну тысячу квадратных метров. Информации о погибших или пострадавших не поступало.

На месте работали 42 специалиста и 16 единиц техники. Что стало причиной пожара, неизвестно.

В ночь на 29 февраля произошел еще один пожар. В Муроме загорелось здание мебельной фабрики «Муром-мебель» в микрорайоне Дмитровская Слобода. Пожарные работали на месте возгорания всю ночь. Огонь удалось ликвидировать только к утру. В тушении пожара участвовали 37 человек и 11 единиц техники.

Пожары
29 февраля 2024, 09:06
Девочка упала с восьмого этажа в Новосибирске
Global Look Press
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Утром в четверг, 29 февраля, в Советском районе в Новосибирске с восьмого этажа упала девочка. Об этом сообщили в районной службе «112».

Как стало известно, около девяти утра оператору позвонил очевидец, сообщив, что на улице Российской, 21, с восьмого этажа выпала девочка. По его словам, ей около 13 лет.

По предварительной информации очевидцев, ребенок жив. Однако о состоянии здоровья девочки пока ничего неизвестно. На место происшествия выехали специальные службы для оказания помощи и установления точных причин и обстоятельств.

Ранее пенсионер повис на окне 12-го этажа жилого дома в Москве.

Дети

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