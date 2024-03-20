Строящаяся 20-этажка загорелась в подмосковной деревне Сапроново

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Информация о пожаре поступила в 10:54. Он случился на последнем этаже и распространился на 50 квадратных метров. На месте работают пожарно-спасательные подразделения.

Пресс-служба городского округа Ленинский в соцсетях подтвердила, что произошло возгорание утеплителя, «которое вызвало появление густого дыма».

«Пожарный гарнизон Ленинского округа по состоянию на 11:00 находится на месте тушения пожара и принимает необходимые меры для ликвидации возгорания», - добавили там.

Очевидцы добавили, что на месте пожара «периодически раздаются взрывы» - они предположили, что взрываются фрагменты утеплителя.