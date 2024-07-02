02 июля 2024, 07:51

Строительный кран загорелся на севере Москвы

РИА «Новости»
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Башенный кран загорелся на стройке на Выборгской улице в Москве. О ЧП утром 2 июля 360.ru сообщил источник в экстренных службах города.

На месте происшествия следуют спасатели. Сейчас в районе стройки наблюдается густой черный дым, добавил он. Все обстоятельства случившегося уточняются.

Днем ранее шквалистый ветер уронил строительный кран в Невском районе Санкт-Петербурга. В результате никто не пострадал.

Пожары
02 июля 2024, 04:14
Женщина погибла, упав с колеса обозрения в Саратовской области
РИА «Новости»
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В городе Энгельсе Саратовской области погибла женщина в результате падения с колеса обозрения. Об этом сообщила «Российская газета» со ссылкой на источник.

По данным издания, ЧП произошло в городском парке. Женщина прокатилась на колесе четыре круга, после чего упала вниз и получила тяжелые травмы. Пострадавшую пытались реанимировать, но она скончалась. Личность погибшей и причина падения пока неизвестны.

В июне шесть человек, в том числе, три ребенка, застряли на колесе обозрения в Нефтекамске из-за удара молнии. Удар пришелся по территории Кармановской ГРЭС и привел к аварийному отключению света в нескольких городах и районах Башкирии. В том числе, без электричества остался и популярный аттракцион. Спасатели по автолестнице передали воду заблокированным на колесе пассажирам, после чего запустили аттракцион с помощью автономного источника питания.

Женщины Парки
02 июля 2024, 00:11
Более 15 тысяч человек в Псковской области остались без электричества
Freepik
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Более 15 тысяч жителей Псковской области остались без света из-за непогоды. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

По его словам, в регионе 879 населенных остались без энергоснабжения. В области прошли сильные ливни, грозы и град. Порывы ветра достигали 23 метров в секунду.

«По состоянию на 20:00 (по московскому времени - прим. ред.) без света 879 населенных пунктов численностью населения более 15 тысяч человек», - написал губернатор.

Наибольшее количество отключений электроэнергии зафиксировали в Псковском и Себежском районах, а также Стругокрасненском, Новоржевском, Опочецком и Порховском муниципальных округах.

Ведерников добавил, что Псковский филиал «Россети Северо-Запад» ввел особый режим работы, направив на восстановление электроснабжения 68 бригад численностью 175 человек. Вместе с ними работают и коммунальщики, которые приводят в порядок улицы и дворы, убирают упавшие деревья и поломанные ветви.

В Санкт-Петербурге во время урагана погибла мать троих детей , на голову которой упало дерево.

Электричество Ураган Россия
01 июля 2024, 23:26
У погибшей во время урагана петербурженки остались муж и трое детей
Freepik
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Погибшая во время ураганного ветра петербурженка работала в ЖКС 1 Московского района, у нее остались трое детей и муж. Об этом «Фонтанке» сообщили в районной администрации.

Женщине было 36 лет. После ее смерти осиротели трое детей. Сейчас семье погибшей оказывают психологическую помощь.

«Принято решение, что будет оказана вся необходимая помощь семье, в том числе похороны погибшей и дальнейшее сопровождение», - добавили в администрации.

Ранее МЧС России сообщило, что на петербурженку упало дерево , она скончалась на месте от полученных травм. Кроме того, в городе пострадали из-за разгула стихии еще одна женщина и ребенок.

Мощный ураган накрыл Санкт-Петербург вечером 1 июля. На проспекте Большевиков рухнул башенный кран, но обошлось без пострадавших. Аэропорт Пулково временно перестал принимать самолеты, отправив на запасные аэродромы три борта. Городские службы работали в усиленном режиме.

Санкт-Петербург Смертность Дети Ураган Женщины
01 июля 2024, 22:37
Питона нашли в Битцевском лесу в Москве
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Питона нашли среди деревьев в Битцевском лесу в Москве. Его отправили в центр реабилитации диких животных, сообщило РИА «Новости».

Начальник управления охраны и мониторинга объектов животного мира столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров рассказал, что рептилия здорова.

«Найденный в парке „Битцевский лес“ питон поступил в центр реабилитации диких животных департамента природопользования. Он чувствует себя хорошо», - отметил он.

Бурмистров напомнил, что в летний период многие хозяева ходят с домашними рептилиями на прогулку, считая, что для них полезно ультрафиолетовое излучение. Однако москвичи нередко могут потерять бдительность и змеи теряются. Не исключено, что такой случай произошел и с этим питоном, добавил он.

Ранее трехметровую змею нашли на юго-западе Москвы обнаружили. На место выезжали спасатели.

Животные Парки Москва Змеи

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