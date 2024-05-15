Строительные леса рухнули на рабочих в школе «Самбо-70» в Москве

По его данным, здание находится на капитальном ремонте. В момент происшествия там работали пять человек, всех их удалось найти.

Трое пострадавших оказались под рухнувшими строительными лесами. Их осмотрела бригада скорой помощи.

Похожий случай произошел на стройке в Санкт-Петербурге. Опалубка обрушилась на бригаду рабочих на строительной площадке в Пушкинском районе Северной столицы. Четыре человека получили травмы.

До этого двое рабочих провалились в котлован на стройке в Бутырском районе Москвы. Их засыпало землей в пятиметровой яме.