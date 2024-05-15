15 мая 2024, 16:52

Строительные леса рухнули на рабочих в школе «Самбо-70» в Москве

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Обрушение строительных лесов произошло в школе «Самбо-70» в Москве. Минимум три человека пострадали, сообщил источник 360.ru.

По его данным, здание находится на капитальном ремонте. В момент происшествия там работали пять человек, всех их удалось найти.

Трое пострадавших оказались под рухнувшими строительными лесами. Их осмотрела бригада скорой помощи.

Похожий случай произошел на стройке в Санкт-Петербурге. Опалубка обрушилась на бригаду рабочих на строительной площадке в Пушкинском районе Северной столицы. Четыре человека получили травмы.

До этого двое рабочих провалились в котлован на стройке в Бутырском районе Москвы. Их засыпало землей в пятиметровой яме.

Школы Обрушения Москва
15 мая 2024, 17:07
Автомобиль провалился в яму с кипятком в Петербурге
Телеканал «360»
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Трубу с кипятком прорвало на улице Ярослава Гашека в Санкт-Петербурге. Из-за коммунальной аварии пострадали припаркованные рядом автомобили. Видеозапись с ЧП появилась в распоряжении 360.ru.

На кадрах видно, что над асфальтом поднимается густой пар, а в реку из кипятка попал автомобиль. Из громкоговорителей диктор призывает жителей не подходить к месту аварии. Он также сообщил о возможном провале грунта и дорожного покрытия.

«Всем удалиться из опасной зоны. <…> Внимание! Угроза получения ожогов», - сообщил диктор на видеозаписи.

Место ЧП оградили, к нему прибыли экстренные службы.

Ранее трубу прорвало в одном из дворов в районе Марьино в Москве. Из-за хлынувшего потока воды затопило порядка 20 машин. По данным источника 360.ru, около дома 11 на Марьинском бульваре вода поднималась примерно на 30-40 сантиметров.

Санкт-Петербург Видео Коммунальные аварии
15 мая 2024, 17:02
Гранату нашли в кустах недалеко от станции «Дмитровская» в Москве
РИА «Новости»
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Похожий на гранату предмет обнаружили в кустах на Бутырской улице в Москве 15 мая около 16:15. Подробности сообщил источник 360.ru.

«На площадке возле теннисных столов в кустах обнаружен подозрительный предмет, похожий на гранату», - передал источник.

Территорию возле опасной находки оцепили. К месту происшествия должна подъехать полиция.

Ранее во дворе жилой многоэтажки в Отрадном нашли предмет, похожий на мину «Лепесток». Подозрительный предмет лежал на газоне возле бордюра. В распоряжении 360.ru оказалось видео с места происшествия.

Москва
15 мая 2024, 16:10
Премьер Словакии Фицо пострадал в результате стрельбы
Global Look Press
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В Словакии неизвестный открыл огонь в здании, где проходило выездное заседание правительства республики. Премьер Роберт Фицо получил ранение, сообщило РИА «Новости».

Уточняется, что несколько выстрелов раздались после мероприятия, когда глава правительства вышел к общественности.

Нападавшего задержали. Пострадавшего Фицо везут в больницу.

Ранее стрельба произошла в Миассе на стадионе «Южный». В результате погиб 23-летний мужчина. Прибывшие на место ЧП правоохранители выяснили, что несколько человек поссорились из-за бытовых разногласий.

Стрельба Словакия
15 мая 2024, 12:02
Клинику Тимура Хайдарова опечатали в Москве
РИА «Новости»
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В Москве опечатали клинику пластической хирургии Тимура Хайдарова IQ Plastique. Соответствующее видео показал телеканал РЕН ТВ.

В ближайшее время решится вопрос об аресте двух врачей.

В середине февраля этого года специалисты клиники IQ Plastique прооперировали пациента. Через сутки после выписки ему стало плохо. Мужчине повторно сделали операцию, но его состояние не улучшилось. Тогда пациента положили в другую больницу. Вскоре там он впал в кому и умер.

Медцентру предписали приостановить работу на три месяца. Такое решение вынес Арбитражный суд Москвы.

Кроме того, 45-летнему заведующему хирургическим отделением IQ Plastique и 28-летнему хирургу предъявили обвинения. С ними провели очные ставки и допрос.

Уголовное дело Пластические операции Москва

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