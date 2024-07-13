13 июля 2024, 07:43

Строительные леса обрушились у ЖК в Новомосковском округе

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Строительная конструкция обрушилась во время заливки бетона на стройплощадке ЖК «Детали» в поселке Филимоновское в Новомосковском округе. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

Во время обрушения на месте ЧП находились трое рабочих. Никто из них не пострадал. Начальник смены отметил, что площадь строительных лесов составляла порядка 200 квадратных метров.

«Со слов охраны, под завалами людей нет», - указал источник.

Спасатели обыскали стройплощадку и убедились в том, что под лесами не погребло никого из рабочих.

«Обрушение произошло при технологических работах при заливке бетона», - добавил собеседник издания.

Ранее в Нижнем Новгороде на Стригинском мосту через реку Оку упала люлька с рабочими. Конструкция сорвалась, в результате погиб один человек. Водолазы вытащили его тело из реки.

Строительство МЧС РФ Москва
13 июля 2024, 01:55
Пожар вспыхнул на швейном предприятии в Подмосковье
РИА «Новости»
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В поселке Володарского в Ленинском округе Московской области вспыхнул крупный пожар на территории швейного предприятия. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

Площадь пожара достигла 1400 квадратных метров.

«Частично обрушилась кровля, огонь распространился на соседние торговые ряды», - отметили в министерстве.

На место ЧП прибыли 20 специалистов и 10 единиц техники.

Ранее пожар произошел на мебельной фабрике в Химках. Его площадь составила две тысячи «квадратов». Кровля здания обрушилась. Внутри находилось до 30 газовых баллонов. Очевидцы ЧП зафиксировали черный столб дымы, поднимающийся над местом происшествия.

Пожары МЧС РФ Россия Ленинский округ
13 июля 2024, 00:20
Разбившийся под Коломной самолет летел по утвержденному плану
Freepik
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Разбившийся под Коломной самолет Sukhoi Superjet 100 летел по утвержденному плану. Об этом заявил глава Росавиации Дмитрий Ядров в эфире телеканала «Россия 24».

«[Самолет] осуществлял полет в соответствии с принятым планом полетов», - сказал он.

Ранее стало известно, что следователи начали проверку на Луховицком авиационном заводе имени Воронина, где до аварии самолет прошел техобслуживание. В ходе расследования эксперты изучат документы, связанные с ремонтом воздушного аппарата.

Также появилось видео с места крушения Sukhoi Superjet 100. На кадрах сотрудники экстренных служб осматривали район падения лайнера. Как отметили оперативники, работы на местности будут вести круглосуточно. По неуточненной версии, причиной падения воздушного судна могла быть неисправность двигателей.

Самолеты Крушение самолета под Коломной
12 июля 2024, 21:35
На месте крушения самолета Superjet 100 спасательные работы еще не закончили
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На месте крушения самолета Superjet 100 под Коломной продолжают проводить спасательные работы. В распоряжении 360.ru оказалось видео с места событий.

На месте разбили оперативный штаб.

Ранее в экстренных службах сообщили, что на месте ЧП под Коломной обнаружили два черных ящика - прибор регистрации параметров полета и бортовой речевой самописец.

Sukhoi Superjet 100 разбился 12 июля. По неуточненным данным, авария произошла из-за отказа двигателя. Самолет принадлежал авиакомпании «Газпром Авиа». Следователи уже начали проверку на заводе имени Воронина, где до аварии самолет проходил техобслуживание. Эксперты изучат документацию, связанную с ремонтом воздушного аппарата.

Спасатели Коломна Самолеты Работа Крушение самолета под Коломной
12 июля 2024, 21:10
Следователи начали проверку на заводе, где ремонтировали упавший под Коломной Superjet
РИА «Новости»
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Представители правоохранительных органов начали следственные действия  на территории Луховицкого авиационного завода имени Воронина, где прошел техобслуживание упавший под Коломной самолет Sukhoi Superjet. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Сотрудники правоохранительных органов проводят необходимые следственные мероприятия на территории завода», - отметил собеседник агентства.

В рамках расследования эксперты изучат документацию, связанную с ремонтом воздушного судна.

Самолет Sukhoi Superjet 100 потерпел крушение под Коломной 12 июля. Ранее спасатели нашли два черных ящика рухнувшего авиалайнера - прибор регистрации параметров полета и бортовой речевой самописец. Они находятся в удовлетворительном состоянии.

Коломна Авиакатастрофы Крушение самолета под Коломной

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