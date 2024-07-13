Строительные леса обрушились у ЖК в Новомосковском округе

Во время обрушения на месте ЧП находились трое рабочих. Никто из них не пострадал. Начальник смены отметил, что площадь строительных лесов составляла порядка 200 квадратных метров.

«Со слов охраны, под завалами людей нет», - указал источник.

Спасатели обыскали стройплощадку и убедились в том, что под лесами не погребло никого из рабочих.

«Обрушение произошло при технологических работах при заливке бетона», - добавил собеседник издания.

Ранее в Нижнем Новгороде на Стригинском мосту через реку Оку упала люлька с рабочими. Конструкция сорвалась, в результате погиб один человек. Водолазы вытащили его тело из реки.