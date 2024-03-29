Строители после теракта в «Крокусе» призвали перенять европейские стандарты

Жертвами нападения боевиков на концертный зал «Крокус Сити Холл» стали Анна и Татьяна Макарские. Осенью 1999 года, еще детьми, они пережили теракт со взрывом грузового автомобиля около жилого дома в Волгодонске, в котором погибли 19 человек. Подруга погибших сестер Алена в беседе с «360» рассказала о теракте 25-летней давности и почему молодые женщины оказались в «Крокусе».

Во время теракта в 1999 году Аня была подростком, а Таня ходила в начальную школу. Дом, где они жили, находился рядом с местом взрыва.

«У них в квартире выбило стекла, упала люстра. После теракта они ездили на реабилитацию и восстанавливались. У Ани были проблемы с шеей, но травмы, совместимые с жизнью», - рассказала Алена.

Собеседница добавила, что младшая сестра, повзрослев, переехала в Щелково, а Аня осталась в Волгодонске, где работала помощником руководителя предприятия, занятого в атомной отрасли.

«Они очень позитивно относились к жизни. Это были яркие девушки. Аня была моей лучшей подругой, она всех заряжала позитивом, всегда всем помогала. Человек с очень большим сердцем», - подчеркнула Алена.

Девушка добавила, что еще с подросткового возраста вместе с Аней слушала песни группы «Пикник». Это увлечение старшая сестра сохранила и во взрослом возрасте. Поэтому она купила билеты на концерт в «Крокус Сити Холле» для себя и сестры.

«Во время теракта они находились в зале. Аня звонила родственникам, чтобы попрощаться. Поэтому она попала в списки пострадавших. Мы до конца надеялись, что их найдут», - рассказала собеседница.

Она отметила, что у обеих сестер остались дети. У Ани они постарше, и с ними сейчас остался отец. У Тани дети маленькие и в их воспитании помогала бабушка. Поэтому сейчас родных беспокоит вопрос, как быть дальше.

Теракт в «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта. Группа боевиков открыла огонь по собравшимся в фойе и зале зрителям, пришедшим на концерт группы «Пикник». После прекращения огня террористы подожгли здание и скрылись. Силовики поймали их в Брянской области. По последним данным, общее число погибших в теракте составило 143 человека.