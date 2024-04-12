12 апреля 2024, 21:04

Строитель упал с пятого этажа на севере Москве

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Рабочий упал со строящего здания на Ленинградском проспекте в Москве. Мужчине удалось выжить. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах города.

«Строители попросили прохожего вызвать скорую помощь, отметив, что перенесли пострадавшего в вагончик», - отметил он.

Согласно предварительной информации, падение произошло с пятого этажа. Сейчас на месте работают медики. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее в Москве на Фестивальной улице 23-летний строитель рухнул в шахту лифта в строящемся жилом доме. Молодой человек получил смертельные травмы.

Скорая помощь Строительство Москва
12 апреля 2024, 20:10
Экс-офицер СБУ за пару дней до взрыва назвал мотив перехода на сторону России
РИА «Новости»
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В Москве взорвали внедорожник бывшего подполковника СБУ Василия Прозорова. В момент взрыва он находился внутри. За несколько дней до ЧП экс-офицер дал интервью РИА «Новости».

Прозоров рассказал, почему в 2014 году перешел на сторону России. По его словам, таким образом он решил вести борьбу с новой киевской властью «всеми способами».

Через неделю после объявления «антитеррористической операции» Украины Прозорову предложили перевестись в Киев на фоне нехватки кадров в СБУ. Тогда он понял, что противостояние с Россией может затянуться.

Позже бывший подполковник СБУ перевелся из Запорожья в столицу и связался с российскими спецслужбами с предложением о сотрудничестве.

Автомобиль Прозорова взорвали 12 апреля рядом с домом на Коровинском шоссе. Он отделался травмой ноги. Очевидец взрыва рассказывал «360», что левая сторона автомобиля оказалась сильно повреждена взрывом.

СБУ Взрывы Россия
12 апреля 2024, 16:52
Блогера Портнягина задержали в Ростовской области
РИА «Новости»
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Бизнесмена и блогера Дмитрия Портнягина, известного под псевдонимом Трансформатор, задержали в Ростовской области. В ближайшее время его привезут в Москву, сообщил Telegram-канал Mash.

Вчера, 11 апреля, в помещениях «Клуба 500» и банного комплекса Siberia, принадлежащих предпринимателю, прошли обыски. Также следователи задержали жену бизнесмена Екатерину Портнягину и доставили на допрос. Ее отпустили спустя 12 часов.

Блогер и его супруга стали подозреваемыми в уголовном деле по статьям об уклонении от уплаты налогов и легализации доходов. Mash со ссылкой на следствие уточняет, что Портнягин возместил 187 миллионов рублей в государственную казну.

Бизнесмену может грозить до 10 лет колонии. При этом он заявил, что, не дожидаясь решения суда, оплатит всю сумму штрафов и пеней в размере 64 миллионов рублей.

Уголовное дело Налоги Блогеры Россия Москва
12 апреля 2024, 15:23
Помощник бывшего офицера СБУ Прозорова подтвердил подрыв его машины в Москве
РИА «Новости»
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Помощник бывшего подполковника СБУ Василия Прозорова подтвердил, что именно автомобиль офицера взорвался в Москве в пятницу, 12 апреля. Его слова привело РИА «Новости».

«Не переживайте, все у него хорошо, живой. Продолжит дальше работать. Его убить старались, не получилось ничего. Вы понимаете, чем он занимался, кто он», - сказал помощник.

В последние годы бывший подполковник СБУ проживал на территории России и помогал в расследовании преступлений со стороны властей Украины.

Автомобиль Прозорова взорвали ранее в пятницу неподалеку от дома на Коровинском шоссе. Сам бывший офицер отделался травмой ноги. В распоряжении «360» появились кадры с места происшествия.

Машины Москва
12 апреля 2024, 15:17
«Вода подступает». Жительница Оренбурга — о ситуации около жилого комплекса «Гранд-Парк»
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Вода реки Урал начала приближаться к жилому комплексу «Гранд-Парк» в Оренбурге. Об этом «360» рассказала местная жительница.

«Вода уже подступает к улицам Чкалова и Гагарина. Многоэтажные дома ЖК „Дубки“ уже в воде, она окружила их и заливает подвалы. Вчера ставили водоналивные дамбы, они не помогли. Жители говорят, что в центральной части города из канализации идет вода», - сказала она.

Женщина отметила, что настроение у местных жителей весьма подавленное.

«Сейчас напряженная обстановка. Есть страх, что весь Оренбург уйдет под воду, поэтому подавленное состояние», - отметила собеседница «360».

В пятницу власти Оренбурга объявили массовую эвакуацию местных жителей после резкого подъема воды в реке Урал. Глава администрации Сергей Салмин отмечал, что паводковая ситуация в городе очень опасная, и призвал не игнорировать тревожные сирены.

Критическим считается уровень воды в Урале в 930 сантиметров, но 12 апреля он достиг отметки в 1143 сантиметра.

Паводки Эвакуации Наводнение в Оренбургской области

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