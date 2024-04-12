Строитель упал с пятого этажа на севере Москве
Рабочий упал со строящего здания на Ленинградском проспекте в Москве. Мужчине удалось выжить. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах города.
«Строители попросили прохожего вызвать скорую помощь, отметив, что перенесли пострадавшего в вагончик», - отметил он.
Согласно предварительной информации, падение произошло с пятого этажа. Сейчас на месте работают медики. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Ранее в Москве на Фестивальной улице 23-летний строитель рухнул в шахту лифта в строящемся жилом доме. Молодой человек получил смертельные травмы.