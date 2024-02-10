10 февраля 2024, 23:19

Стритрейсер сбил трех человек на пешеходном переходе в Казани

РИА «Новости»
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В Казани стритрейсер сбил трех человек на пешеходном переходе. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

По словам очевидцев, иномарка на огромной скорости ушла в занос, который стал неуправляемым. Гонщик не справился с автомобилем и боком снес пешеходов. Еще несколько человек чудом избежали столкновения.

На машине марки BMW числится 19 штрафов. Все они - за превышение скорости. Правоохранители задержали гонщика. Информации о состоянии сбитых пешеходов пока не поступало.

Серьезная авария произошла у поселка Учулен Кемеровской области. Там столкнулись два автобуса и легковой автомобиль. В результате ДТП пострадали 10 человек, троих раненых госпитализировали.

В этот же день в Северном округе Москвы столкнулись грузовик и легковая машина. Спасатели вытащили зажатых в одном из автомобилей людей. Участники ДТП отказались от госпитализации.

Казань ДТП Машины
10 февраля 2024, 22:54
Мужчина пытался напасть на двух девочек в Ростове-на-Дону
РИА «Новости»
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Неизвестный мужчина в Ростове-на-Дону попытался напасть на двух несовершеннолетних девочек. Полиция объявила нападавшего в розыск, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по Ростовской области.

«В отдел полиции… поступило сообщение местной жительницы, что неизвестный гражданин следовал за двумя детьми в подъезд многоквартирного дома, <…> предварительно поджидав девочек у входа», - рассказали в ведомстве.

В подъезде мужчина попытался применить к детям насилие, однако девочки закричали, и мужчина сбежал. Полиция устанавливает личность нападавшего и обстоятельства произошедшего. Мужчину объявили в розыск.

Семилетнюю девочку попытались похитить во дворе дома в Стерлитамаке. Следователи установили, что это 18-летний местный житель.

Дети МВД РФ Мужчины Полиция
10 февраля 2024, 21:00
Искореженный Ми-8 после падения в озеро Карелии сняли на видео
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Вертолет Ми-8, потерпевший крушение в Карелии, подняли со дна Онежского озера. В пресс-службе Следственного комитета России сообщили, что тела всех членов экипажа нашли.

«Проведен допрос родственников погибших, которые признаны потерпевшими», - уточнили в СК.

Следователи назначили судебные медицинские и летно-технические экспертизы. Уголовное дело возбудили по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

Вертолет Ми-8 авиационно-спасательного центра МЧС России упал на лед Онежского озера и утонул вместе с тремя членами экипажа. Судно доставляло спортсменов на соревнования в Вытегру и отправилось на дозаправку в Петрозаводск, но потом пропало с радаров.

Обломки вертолета обнаружили пять дней назад в 11 километрах от берега. Их не могли вытащить из-за тросов, которые рвались под весом воздушного судна. Почти 100 человек привлекали к поисковой операции.

По данным МЧС, вертолетом управляли опытные пилоты с тысячами часов налета. Причиной крушения могло стать обледенение. Но наиболее приоритетная версия - нарушение правил безопасности полетов.

Вертолеты Уголовное дело Видео Авиакатастрофы Россия Следственный комитет России
10 февраля 2024, 20:10
Упавший вертолет Ми-8 в Карелии подняли со дна Онежского озера
Freepik
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Вертолет Ми-8 МЧС России достали со дна Онежского озера в Карелии. Обломки воздушного судна не удавалось поднять на поверхность в течение пяти дней после крушения, сообщил сайт 78.ru.

По информации издания, следователи уже приступили к первичному осмотру обломков. Их положили на большие сани для транспортировки на берег.

Обломки вертолета нашли 5 февраля в 11 километрах от берега озера. Их не могли вытащить из-за тросов, которые рвались под весом воздушного судна. В тот же день спасатели обнаружили тело одного из членов экипажа.

Доставив петербургских спасателей на соревнования в Вытегру, вертолет отправился в Петрозаводск, чтобы заправиться, но разбился.

Вертолеты
10 февраля 2024, 18:25
Потолок рухнул на школьника на уроке в Адыгее
Pxhere
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Потолок обрушился во время урока в школе № 25 адыгейского поселка Энем. Один ученик пострадал, сообщили в пресс-службе СУ СК России по республике.

«В ходе обрушения травму получил один ребенок, ему потребовалась медицинская помощь», - передали в ведомстве.

Следком организовал проверку по факту происшествия. Специалисты установят все обстоятельства случившегося, в том числе оценят действия работников школы.

Ранее в спортивном зале екатеринбургской школы прорвало трубу с кипятком. Детям пришлось выбегать на улицу в мокрых куртках и обуви. Из-за коммунальной аварии в учебном заведении отключили электричество. Учеников отправили домой, а занятия во вторую смену в этот день отменили.

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