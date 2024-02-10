Стритрейсер сбил трех человек на пешеходном переходе в Казани

По словам очевидцев, иномарка на огромной скорости ушла в занос, который стал неуправляемым. Гонщик не справился с автомобилем и боком снес пешеходов. Еще несколько человек чудом избежали столкновения.

На машине марки BMW числится 19 штрафов. Все они - за превышение скорости. Правоохранители задержали гонщика. Информации о состоянии сбитых пешеходов пока не поступало.

Серьезная авария произошла у поселка Учулен Кемеровской области. Там столкнулись два автобуса и легковой автомобиль. В результате ДТП пострадали 10 человек, троих раненых госпитализировали.

В этот же день в Северном округе Москвы столкнулись грузовик и легковая машина. Спасатели вытащили зажатых в одном из автомобилей людей. Участники ДТП отказались от госпитализации.