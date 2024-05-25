25 мая 2024, 19:49

Стрелявший в полицейских в Петербурге умер после операции

РИА «Новости»
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Мужчина, который стрелял по полицейским в Санкт-Петербурге, скончался после проведения операции. Об этом в Telegram-канале сообщил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

«Скончался через 30-40 мин после проведения операции», - написал он.

Хинштейн подчеркнул, что мужчину не застрелили. Депутат допустил, что стрелок, скорее всего, получил тяжелые контузии.

О гибели стрелявшего на Народной улице писала «Фонтанка». По данным журналистов, мужчина оказал сопротивление силовикам.

В Росгвардии отмечали, что СБОР пошел на штурм квартиры, где забаррикадировался злоумышленник. В помещение правоохранители проникли через балкон, использовав светошумовые гранаты. Ведомство сообщало о нейтрализации стрелка.

В его квартире обнаружили два обреза и два пистолета.

Санкт-Петербург Стрельба Росгвардия Полиция
25 мая 2024, 19:58
Появились кадры из взятой штурмом квартиры стрелка из Петербурга
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Сотрудники СОБР Росгвардии штурмом взяли квартиру с открывшим стрельбу по правоохранителям мужчиной на Народной улице в Санкт-Петербурге. Пресс-служба Северо-Западного управления ведомства опубликовала видео с места происшествия. В ходе проведенных обысков в помещении нашли пистолет.

Сотрудники СОБР Росгвардии штурмом взяли квартиру с открывшим стрельбу по правоохранителям мужчиной на Народной улице в Санкт-Петербурге.

Пресс-служба Северо-Западного управления ведомства опубликовала видео с места происшествия. В ходе проведенных обысков в помещении нашли пистолет.

В пресс-службе Росгвардии заявили, что переговоры со стрелком продолжались несколько часов. Но сдаваться мужчина не захотел. В ходе задержания он оказал вооруженное сопротивление, и к нему применили табельное оружие.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что полицию на место вызвал сотрудник магазина, который в ходе конфликта со стрелком получил ранение из травматического пистолета.

После злоумышленник забаррикадировался в своей квартире и открыл огонь по прибывшим силовикам.

Очевидец стрельбы на Народной улице в комментарии 360.ru заявил, что всего услышал четыре выстрела и увидел выбитые стекла в машине Росгвардии.

По данным «Фонтанки», стрелком оказался 59-летний уроженец Чечни , проходивший по делу об умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах в 90-е годы. По данным журналистов, конфликт с продавцом магазина связан с замечанием, которое он сделал стрелку из-за курения в неположенном месте.

Министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев заявил, что стрелок проходил лечение в поликлиниках, занимающихся восстановлением душевного здоровья.

Санкт-Петербург Стрельба Росгвардия Мужчины Квартиры
25 мая 2024, 19:20
Назван тип оружия стрелка с Народной улицы в Петербурге
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Сотрудники Следственного комитета и прокуратуры нашли два обреза и два пистолета во взятой штурмом квартире стрелка на Народной улице в Санкт-Петербурге. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Депутат уточнил, что все началось с бытового конфликта в магазине, где 59-летний злоумышленник ранил из травматического пистолета человека и ушел домой. Когда к нему приехали сотрудники полиции и Росгвардии он начал по ним стрелять.

Хинштейн добавил, что перед штурмом всех соседей стрелка эвакуировали, а его вызвали на переговоры, в ходе которых несколько раз предложили сложить оружие добровольно.

После очередного отказа спецназ проник в квартиру через балкон, использовав светошумовые гранаты. Применив табельное оружие в ответ на встречный огонь, рогвардейцы нейтрализовали злоумышленника. По данным «Фонтанки», мужчина погиб на месте при оказании сопротивления.

Санкт-Петербург Стрельба Оружие
25 мая 2024, 18:51
Стрелявшего по полицейским петербуржца нейтрализовали
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В Санкт-Петербурге силовикам удалось нейтрализовать мужчину, который открыл огонь по полицейским. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии.

Квартиру на Народной улице, где забаррикадировался стрелок, взяли штурмом бойцы СОБРа.

«СОБР в соответствии с законодательством применил табельное оружие. Злоумышленник нейтрализован», - уточнили в Росгвардии.

По данным «Фонтанки» , мужчину застрелили при оказании сопротивления.

В пресс-службе петербургского главка МВД уточнили, что сотрудники полиции получили сообщение о конфликте со стрельбой на Народной улице.

Когда они прибыли на место, злоумышленник убежал к себе, забаррикадировался в квартире и начал стрелять по правоохранителям. Для подкрепления на место прибыли бойцы Росгвардии.

Очевидец стрельбы на Народной улице в комментарии 360.ru заявил, что всего услышал четыре выстрела.

По данным СМИ, полицию на место вызвал продавец магазина, в которого выстрелил из травматического пистолета 59-летний уроженец Чечни. Две недели назад сотрудник торговой точки сделал ему замечание о курении в неположенном месте, и он пришел отомстить обидчику.

Министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев предварительно подтвердил, что стрелком оказался его земляк.

«Это 59-летний Лечи Алханов, который, по предварительной информации, неоднократно проходил лечение в различных медучреждениях для психически нездоровых людей», - написал Дудаев в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что ни о каком терроризме или экстремизме речи в данном случае не идет, и призвал не распространять слухи и не раздувать межнациональный конфликт.

Санкт-Петербург Стрельба Росгвардия
25 мая 2024, 18:23
Граната взорвалась в жилом доме в Саратове
РИА «Новости»
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Граната взорвалась в одной из квартир двухэтажного дома на Соколовогорской улице в Саратове. Как сообщил телеканал ГТРК «Саратов», на месте погиб 72-летний мужчина. Ранения различной степени тяжести получил 22-летний молодой человек.

Граната взорвалась в одной из квартир двухэтажного дома на Соколовогорской улице в Саратове. Как сообщил телеканал ГТРК «Саратов» , на месте погиб 72-летний мужчина. Ранения различной степени тяжести получил 22-летний молодой человек.

Прибывшие на место спасатели и пожарные эвакуировали из издания 15 жителей. Журналисты опубликовали фотографии с места, на которых видно, что пожилых людей выносят из дома на руках. Откуда в квартире взялся боеприпас и почему он сдетонировал пока неизвестно.

Саратов Взрывы

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