17 ноября 2023, 22:11

Стрелявшие в центре Москвы похитили около 300 млн рублей

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Стрелявшие в центре Москвы похитили у курьеров сумку, в ней было 300 миллионов рублей. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«Установлено, что преступление было спланировано и совершено по наводке», - сообщил собеседник агентства.

По данным прокуратуры Москвы, неизвестные на Пресненском Валу подъехали к курьерам, произвели несколько выстрелов и похитили у них сумку с крупной суммой денег. В МВД сообщили, что в сумке было около 300 миллионов рублей. Стреляли из травматического пистолета.

Прокуратура контролирует установление лиц, причастных к совершению разбойного нападения, и привлечение их к уголовной ответственности.

В МВД подтвердили факт разбойного нападения и сообщили, что в результате стрельбы пострадал один мужчина. Полиция уточняет обстоятельства произошедшего.

Стрельба Прокуратура РФ Москва 2023
17 ноября 2023, 22:34
Водитель иномарки сбежал после массового ДТП в центре Москвы
РИА «Новости»
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Четыре легковых автомобиля столкнулись в Красносельском районе Москвы, один из водителей покинул место ДТП. Из трех полос дороги перекрыли две, сообщил источник «360».

В массовом ДТП столкнулись Hyundai IX35, Porsche Cayenne, Chery Tiggo и Mazda CX-5. Авария произошла напротив домов 7-9 по улице Краснопрудной. Из автомобиля Hyundai разлилось топливо, сообщил источник издания.

В результате ЧП пострадали два человека, они получили травмы легкой степени и от госпитализации отказались. На месте аварии работают пожарные и скорая помощь. Разлитое топливо убрали с дороги.

По информации источника, водитель одного из автомобилей покинул место происшествия и сбежал. Спасатели вызвали следственную группу по происшествию.

Ранее легковой автомобиль столкнулся с рейсовым автобусом в Новой Москве в поселении Марушкинское. Среди пассажиров автобуса пострадавших нет.

ДТП Машины Москва 2023
17 ноября 2023, 21:41
«Разбойное нападение». МВД сообщило подробности стрельбы в центре Москвы
РИА «Новости»
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МВД РФ по Москве подтвердили «360» информацию о стрельбе в центре Москвы и сообщили, что это было разбойное нападение. Стреляли из травматического пистолета.

«Разбойное нападение там, предположительно. В районе 19:30 неизвестные на двух мужчин напали <…> забрали сумку, пострадал один мужчина», - сообщили в пресс-службе МВД.

В ведомстве заявили, что информацию проверяют, сотрудники полиции уточняют обстоятельства дела.

Ранее источник «360» сообщил, что неизвестные на автомобиле марки Mercedes открыли огонь в центре Москвы. Стрелявшие забрали у пострадавших крупную сумму денег и скрылись. В столице объявили план перехват.

Стрельба МВД РФ
17 ноября 2023, 20:29
Неизвестные открыли стрельбу в центре Москвы
pxhere.com
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Неизвестные на автомобиле марки Mercedes открыли огонь в центре Москвы. Об этом сообщил источник «360».

Уточняется, что злоумышленники стреляли на Краснопресненской улице. Вооруженных людей сейчас разыскивают.

По данным Telegram-канала «Первый Московский», неизвестные произвели восемь выстрелов у отделения банка, один человек пострадал. Двое мужчин после этого забрали крупную денежную сумму и скрылись на автомобиле. В городе объявили план перехват.

Ранее в столичной подземке мужчина открыл огонь из ружья во время ссоры с пассажиром. Злоумышленника задержали правоохранители.

В начале ноября чемпион Европы по боксу Никита Иванов устроил стрельбу у ресторана в Москве. Причиной стала ссора с гостями заведения. Спортсмена задержали на Шлюзовой набережной.

Стрельба Москва 2023
17 ноября 2023, 18:48
Спасателей представят к награде за работу на месте обрушения дома в Астрахани
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Сотрудников экстренных служб, которые участвовали в спасении жильцов обрушившегося дома в Астрахани, представят к награде. Об этом заявила пресс-служба МЧС России.

«Глава МЧС России Александр Куренков поручил представить к награде пожарных и спасателей, принимавших участие в спасении людей при частичном обрушении жилого дома в Астрахани», - говорится в сообщении.

Отмечается, что спасатели смогли оперативно эвакуировать жильцов из пятиэтажки до момента ее обрушения. Несмотря на опасность и растущие трещины, никто из сотрудников МЧС не остановился. Они проявили героизм вывели людей из здания.

Частичное обрушение дома на Вокзальной площади в Астрахани произошло вечером 16 ноября. Жильцы пятиэтажки заметили на фасаде трещины, после чего обратились в экстренные службы. В доме обвалились два подъезда, некоторые жильцы оказались заблокированы. Жертва ЧП в итоге одна - 84-летняя пенсионерка.

Сотрудники МЧС полностью разобрали завалы и вывезли 350 кубических метров обломков здания.

МЧС РФ Обрушение дома в Астрахани

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