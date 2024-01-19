19 января 2024, 17:57

Стрелявшего в военкома Усть-Илимска приговорили к 19 годам тюрьмы

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Первый Восточный окружной суд вынес приговор жителю Усть-Илимска Руслану Зинину, который открыл стрельбу в городском военкомате в сентябре 2022 года. Об этом РБК сообщила мать осужденного.

Тогда Зинин тяжело ранил комиссара Александра Елисеева. По словам матери стрелка, он переживал из-за повестки, которую получил друг.

Суд признал Зинина виновным в теракте, незаконном изготовлении и хранении оружия. В постановлении указано, что первые семь лет осужденный проведет в тюрьме, а затем его отправят на 12 лет в колонию строгого режима.

Изначально сторона обвинения запрашивала наказание в виде 20 лет лишения свободы, но суд на год уменьшил срок. Мать Зинина заявила, что адвокаты обжалуют приговор.

По данным прокуратуры, осужденный стрелял из обреза одноствольного ружья. После покушения на жизнь Елисеева он разлил в здании военкомата горючую смесь и поджег. Его задержали сотрудники Росгвардии.

Суд Стрельба Тюрьмы
19 января 2024, 18:06
«Переломы и кровотечение». Пострадавшая в ДТП на юго-востоке Москвы рассказала о своем состоянии
Соцсети
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Пострадавшая в аварии на остановке в московском районе Марьино рассказала «360» о своем самочувствии. Она также поделилась тем, что происходило на месте после ДТП.

Женщина сообщила, что она стояла на остановке, когда «Нива» вылетела с автомобильной дороги на непроезжую часть. Она успела немного отойти в сторону, однако автомобиль все же наехал ей на ногу. В результате жительница столицы получила травмы - сейчас она находится в больнице и ждет операцию.

«Пока лежу. Кровотечение еще началось. Переломы и кровотечение», - поделилась о своем состоянии собеседница «360».

По ее словам, бригада медиков приехала достаточно быстро и своевременно оказала необходимую помощь. Пострадавшей наложили временную повязку.

В пресс-службе столичной прокуратуры уточнили, что пять человек , которые пострадали в результате ДТП, экстренно госпитализировали.

Сам 22-летний водитель рассказал, что его машину занесло после сильного снегопада, из-за чего он влетел в остановку, где стояли люди. Он подчеркнул, что переживает из-за несчастного случая.

ДТП Москва
19 января 2024, 15:36
«Мы вместе упали на снег». Жительница Аргаяша — о спасении девочки из-под поезда
РИА «Новости»
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Спасение девочки в челябинском селе Аргаяш отняло у бросившейся на помощь ребенку женщины несколько секунд. В беседе с «360» Юлия Мучкина заметила, что девочка оказалась на рельсах, последовав примеру взрослых.

«Было холодно. Я стояла рядом, ждала, когда отойдет поезд, потому что надо было идти на работу в ветеринарную лабораторию. Когда поезд тронулся, увидела под колесами девочку. Я добежала, дернула ее на себя, и мы вместе упали на снег», - поделилась Мучкина.

Спасенная девочка была шокирована происходящим. Женщина немного поговорила с ребенком, а затем школьница быстро ушла.

«Наверное, каждый бы смог спасти ребенка. Но все произошло за какие-то доли секунды», - добавила женщина.

Железная дорога, проходящая через Аргаяш, делит село на две части. В злополучный день состав стоял дольше обычного, и местные жители, которые хотели попасть в центр, ждали его отправления.

По словам Мучкиной, несколько мужчин перелезли между вагонами, а за ними последовали подростки, в том числе и спасенная ей девочка. Благодаря реакции женщины она чудом выжила.

Храбрый поступок местной жительницы не остался незамеченным. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил наградить Мучкину. Он также распорядился организовать проверку по факту долгой стоянки поезда.

Руководитель Аргаяшского муниципального района Игорь Ишимов также подключился к выяснению обстоятельств происшествия. Он встретился с начальником станции Светланой Коробченко, которая рассказала о задержке поезда.

По ее словам, на путях снегоочистительная машина выполняла технические работы. Перед началом движения машинист подал предупредительный сигнал, также по громкой связи сообщили об отходе поезда. Коробченко подчеркнула, что все это зафиксировано на скоростемерной ленте.

Челябинская область Поезда
19 января 2024, 15:10
Пожилая женщина получила ожоги при протечке воды в Москве
РИА «Новости»
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Протечка горячей воды произошла, а Сельскохозяйственной улице в Москве. В результате аварии пожилая женщина получала ожоги ног. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах.

На место отправились специализированные бригады ГБУ «Автодороги», Мослифта и Москоллектора.

Подробностей о состоянии 55-летней пострадавший женщины не поступала. Другие детали произошедшего уточняются.

Ранее юго-востоке Москвы затопило высотный дом. Вода протекла по всем 22-м этажам жилого здания на Мячковском бульваре.

Москва
19 января 2024, 15:01
Потерянную радиоактивную капсулу нашли под Иркутском
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В Иркутской области обнаружили потерянную радиоактивную капсулу с цезием-137. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба компании «ТНГ-Групп».

Защитная оболочка капсулы оказалась неповрежденной, ее целость не нарушена. Проведенные замеры не выявили повышения радиационного фона.

Вещество направят к специализированному месту хранения для дальнейших оперативно-следственных мероприятий.

Генеральный директор «ТНГ-Групп» Ян Шарипов отметил, что в организации примут меры для недопущения таких ситуаций в будущем.

«Для нас это наилучший вариант развития событий. Спасибо всем, кто принимал участие в поиске. Мы проведем анализ и тщательный разбор всех обстоятельств, которые привели к инциденту», - заявил он.

О пропаже радиоактивной капсулы стало известно в среду, 17 января, сообщал Telegram-канал Baza. Группа исследователей везла с собой прибор для разведки местности, однако потеряла его. За содействие в поиске капсулы «ТНГ-Групп» обещала вознаграждение в размере 200 тысяч рублей.

Иркутская область Радиация Ученые

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