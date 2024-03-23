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«Забежали в камуфляже, я видел двух. Стреляли в упор. Потом стенка загорелась. Мы в это время бежали к запасному выходу. Выбежали. Жену ранили в ногу», - поделился свидетель.

Он уточнил, что злоумышленники открыли огонь перед выступлением рок-коллектива «Пикник». Началась паника. Террористы шли и стреляли.

Собеседник «360» добавил, что они с супругой самостоятельно добрались в больницу.

«Первая же машина остановилась. Молодцы люди - помогли, остановились, к скорой повезли», - пояснил он.

Мужчина рассказал, что врачи уже вытащили пулю из ноги жены и перевели ее в палату.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко и вице-премьер Татьяна Голикова навестили в больнице пострадавших в теракте в Crocus City Hall. Врачи рассказали им, как проходит лечение раненых пациентов.