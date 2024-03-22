«Стреляли в спину». Пострадавшие рассказали о теракте в Crocus City Hall

«[До больницы] мы добирались самостоятельно, выбежали на МКАД и добрые люди просто подобрали и довезли. [У меня] осколочные ранения [в области плеч]», - поделилась собеседница «360».

По ее словам, стрельба началась, когда они еще только проходили через рамки металлоискателя.

«У рамок уже началась стрельба. Мы никого не видели. Стреляли в спину. Мы упали в пол и все. Людей в больнице очень много, все реанимации заняты. Детей лично я не видела. Больше мужчин. Женщины тоже есть», - добавила она.

Сейчас на месте теракта работают правоохранительные органы, спасатели, бригады скорой помощи.