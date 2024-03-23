«Стреляли в спину». Пострадавшая рассказала о начале теракта в Подмосковье
Теракт в концертном зале в Crocus City Hall унес жизни десятков людей, более 100 человек пострадали. Юлия Х., получившая ранения, рассказала «360», что террористы начали расстреливать людей перед входом в 14-й зал.
«Мы только прошли через стеклянные двери, не дойдя до рамок металлодетектора. Стрелять начали в спину. Мы упали на пол. Когда стрельба ушла вглубь здания, стало глухо слышно, люди начали вставать и убегать оттуда, спасать свои жизни», - сообщила она.
По словам девушки, она получила огнестрельные ранения конечностей - рук и ног. Ей оказали медицинскую помощь, но от госпитализации Юлия отказалась.
«Живы, слава богу <…> Осколки вытащили, раны зашили. Жизненно важные органы - вены, артерии - не задеты. Передвигаемся на своих ногах. В больнице и без нас хватало тяжелораненых», - пояснила пострадавшая.
Вооруженное нападение на людей и пожар произошли в Crocus City Hall вечером 22 марта перед концертом рок-группы «Пикник». Террористы ворвались в здание и начали расстреливать людей в упор, затем устроили пожар. Силовикам удалось задержать 11 человек , причастных к теракту.