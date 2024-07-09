«Стрелял не целясь». Мужчина напал на сотрудника тира в Раменском парке

Посетитель тира не согласился с обговоренными заранее правилами и начал вести себя по-хамски, после чего напал на сотрудника, отметила девушка.

«Я обговорила вновь правила людям (мужчина был с женой), но они начали оскорблять меня. Была вызвана охрана, а после - полиция. <…> Стрелял не целясь, не попал, не согласился с условиями игры уже после того, как сыграл. Начал требовать игрушку. Мы объясняли, что по правилам не имеем права отдать игрушку, так как не были выполнены условия игры для приза. После чего мужчина начал хамить и буянить», - добавила она.

Затем посетитель напал на сотрудника тира, тот пострадал, подчеркнула девушка. На место приехали сотрудники полиции. Нападавший и потерпевший написали заявления.

Очевидец случившегося также рассказал 360.ru об агрессивном поведении мужчины.

«Мы стояли, стреляли. Подходит мужчина к стойке, оплачивает автомат, стреляет и не попадает по цели. Начинает возмущаться, что это лохотрон, пусть ему вернут деньги. Начал звать управляющего, он пришел. Мужчина начал кричать и беситься. Потом он вырвал автомат и кинул подставку в управляющего. Вызвали охрану и полицию», - заявил свидетель.

Похожий случай произошел ранее в Салавате. Там мужчина напал на школьников , так как те отказались дать ему электронную сигарету.