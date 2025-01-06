Стрелял и оскорблял полицейских. В Сочи задержали блогера-экстремиста

«В ходе мониторинга сети интернет было выявлена видеозапись, на которой мужчина производит несколько выстрелов вблизи жилого дома из неустановленного оружия», - отметила она.

Задержанный оскорбительно высказывался в адрес полицейских, а также выражал поддержку одной из запрещенных экстремистских организаций. Сотрудники московского главка установили местонахождение гражданина и незамедлительно передали информацию в Краснодарский край. Фигуранта задержали в аэропорту Сочи, когда он пытался уехать из России.

Мужчину привлекли к ответственности за пропаганду экстремистских организаций и нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Россию либо режима пребывания в стране России. Следователи также возбудили уголовное дело за хулиганство.

Ранее в Бердянске 44-летнего мужчину обвинили в призывах к экстремизму, сообщил сайт kp.ru. Он опубликовал в социальной сети фотографию человеческого черепа, на который была надета армейская каска с повреждениями, символикой и текстом, призывающими к экстремистской деятельности.