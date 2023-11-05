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«Около пешеходного перехода наш знакомый вырвал пистолет у этого молодого человека. <…> Произошел конфликт. Молодые ребята, что-то не поделили, возможно», - рассказала собеседница телеканала.

Девушка добавила, что выстрелов было много, около 15. Место стрельбы оцепили, около ресторана работают правоохранительные органы. Несмотря на это, заведение продолжило работу, сообщил корреспондент телеканала.

При стрельбе на Шлюзовой набережной пострадали четыре человека. Потасовку устроил пьяный посетитель заведения, повздорив с приятелями. Он выстрелил в них из травматического пистолета. Устроившего стрельбу мужчину задержали.