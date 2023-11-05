Стрелка из ресторана на Шлюзовой набережной задержали
Посетителя ресторана, утроившего стрельбу на Шлюзовой набережной в центре Москвы задержали. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
По предварительным данным, 37-летний мужчина поссорился с несколькими посетителями. Из травматического пистолета он выстрелил в своих оппонентов, четверо пострадали. Их госпитализировали различными телесными повреждениями, в том числе с огнестрельными ранениями.
«На месте работу правоохранительных органов координирует Замоскворецкий межрайонный прокурор Елена Маликова», - добавили в ведомстве.