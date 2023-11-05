Мужчину задержали блюстители порядка на Шлюзовой набережной, по предварительной информации, он поссорился с несколькими гостями заведения и начал стрелять в собеседников. В итоге четыре человека пострадали, их отправили в больницу с различными травмами, в том числе с огнестрельными ранениями. Как сообщили СМИ, подозреваемый был в состоянии алкогольного опьянения.

Полицейские уже задерживали спортсмена три года назад. Тогда европейский чемпион жестоко избил своего соперника Бассира Мирсиябова. Спортсмены повздорили в поезде и пьяный Иванов напал на оппонента. Удары оказались такими сильными, что мужчина попал в кому, врачи долго боролись за его жизнь. После этого в Федерации бокса России заявили, что Иванов не имеет отношения к сборной России.