16 декабря 2024, 21:31

Стрельбу открыли на уроке в христианской школе в США

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Неизвестный устроил стрельбу в школе в американском штате Висконсин. Есть пострадавшие, сообщил телеканал ABC News.

«Полиция в Мэдисоне в штате Висконсин занимается расследованием стрельбы в христианской школе. Известно о нескольких пострадавших», - отметили в сообщении.

По данным телеканала, в школе учащиеся обучаются от детского сада до 12-го класса. Обстоятельства стрельбы устанавливаются.

Ранее после конфликта 16-летний ученик расстрелял юношей в городе Джоппатаун в штате Мэриленд. В результате нападения один из них погиб. Подозреваемого в стрельбе задержали по горячим следам.

В штате Джорджия вооруженный человек пробрался на территорию средней школы и начал стрелять. Несколько учеников получили серьезные ранения, их доставили на вертолетах в госпиталь.

США Стрельба Школы Полиция
16 декабря 2024, 17:02
Потерпевшим крушение танкером «Волгонефть-239» управляла 26-летняя девушка
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Рулевым танкера «Волгонефть-239», который потерпел крушение в Керченском проливе, была 26-летняя выпускница саратовского колледжа водного транспорта Анастасия. Об этом сообщило ИА «Регион 64».

Сестра Анастасии сообщила агентству, что в момент крушения танкер «Волгонефть-239» стоял на якоре в ожидании выгрузки мазута.

«Когда передали данные о шторме, диспетчер не стал их ставить в безопасное место. Их поставили на открытом пространстве, а капитан не может ставить судно там, где хочет», - поделилась родственница рулевой.

Кроме того, она рассказала о сложностях в эвакуации экипажа с судна. Из-за неблагоприятных погодных условий в Керченском проливе образовались сильные волны, которые затрудняют работу спасательный катеров.

По данным агентства, рулевая окончила саратовский колледж водного транспорта по специальности «судоводитель - помощник механика маломерного судна». Она работала матросом на теплоходе «Волга-2», а также проходила практику на судне «Москва-62».

Танкеры «Волгонефть-239» и «Волгонефть 212» потерпели крушение 15 декабря. Из-за ЧП произошел разлив нефтепродуктов. Спасатели подняли из воды восемь членов экипажа одного из судов. По факту крушения танкеров возбудили уголовные дела.

Черное море Инцидент в Керченском проливе Крушение танкеров в Керченском проливе
16 декабря 2024, 15:37
Тигр напал на мужчину в Хабаровском крае
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Посетитель базы отдыха попал в больницу после нападения тигра. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

По данным ведомства, тигр напал на постояльца базы отдыха ООО «Заповедные места» в Нанайском районе Хабаровского края 14 декабря.

Пострадавшего госпитализировали с переломами ребер и раной поясничной области. Врачи оказали ему необходимую медицинскую помощь.

«Прокуратура Нанайского района организовала проверку, в ходе которой будет дана оценка соблюдению законодательства при организации отдыха граждан», - отметили в пресс-службе.

По данному факту возбуждено уголовное дело о небезопасных услугах. Виновному по этой статье грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее медведь убил охотника , который разбудил его выстрелом из ружья в Приморском крае.

Прокуратура РФ Животные
16 декабря 2024, 15:13
Пьяный покупатель выстрелил в лицо продавцу в магазине в Петербурге
РИА «Новости»
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Полицейские в Санкт-Петербурге задержали подозреваемого в нападении на сотрудника магазина. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленинградской области.

В круглосуточном магазине на проспекте Стачек неизвестный мужчина вошел в торговую точку, устроил конфликт с продавцом, вытащил травматический пистолет, выстрелил оппоненту в лицо и скрылся.

Нападавшего задержали, им оказался 44-летний местный житель, который находился в алкогольном опьянении. Пострадавшего продавца доставили в больницу в тяжелом состоянии, следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

В октябре похожий случай произошел во Всеволожском районе Ленобласти. Тогда работник магазина выстрелил оппоненту в глаз из травматического пистолета, пострадавшего отвезли в больницу с контузией глазного яблока.

Санкт-Петербург МВД РФ Магазины
16 декабря 2024, 10:56
Операцию по спасению экипажа танкера «Волгонефть 239» успешно завершили
РИА «Новости»
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Спасатели завершили работы по эвакуации экипажа танкера «Волгонефть 239» в районе Керченского пролива, сообщили в пресс-службе МЧС. Сейчас все 14 членов экипажа благополучно эвакуированы на берег, подчеркнули в ведомстве.

Ранее в ведомстве заявляли, что эвакуацию приостанавливали из-за сильного шторма, на судне есть все необходимое для первоочередного жизнеобеспечения.

В настоящее время экипаж поврежденного танкера находится на борту, угрозы жизни и здоровью людей нет, отметил ТАСС.

«Танкер находится в районе порта Тамань Краснодарского края в 80 метрах от берега. Экипаж из 14 человек на борту, для них угрозы нет», - сообщили в экстренных службах.

Днем ранее танкеры «Волгонефть 239» и «Волгонефть 212» потерпели крушение в районе Керченского пролива. Предположительной причиной ЧП назвали неправильные действия экипажа в сложных метеорологических условиях. На момент происшествия на море был сильный шторм.

Черное море Крым Крушение танкеров в Керченском проливе

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