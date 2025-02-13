Стрельба произошла в ЖК «Лефортово парк» на юго-востоке Москвы
На юго-востоке Москвы на территории жилого комплекса «Лефортово парк» днем 13 февраля произошла стрельба. Об этом сообщила 360.ru жительница ЖК Мария.
«Я находилась дома, когда услышала хлопки. Выглянув в окно, увидела нескольких мужчин, скрутивших одного. Они повели задержанного в наручниках в сторону пешеходного перехода. Через пять минут туда приехала машина полиции», - сказала собеседница 360.ru.
По информации Telegram-канала Shot, неизвестный открыл огонь из травматического оружия. Обошлось без пострадавших. Личность стрелявшего и его мотивы устанавливают сотрудники правоохранительных органов.
Ранее мужчина открыл стрельбу у жилого дома в районе улицы Кастанаевской на западе столицы. С места происшествия он скрылся на черном автомобиле Mercedes.