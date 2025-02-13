Стрельба произошла в ЖК «Лефортово парк» на юго-востоке Москвы

«Я находилась дома, когда услышала хлопки. Выглянув в окно, увидела нескольких мужчин, скрутивших одного. Они повели задержанного в наручниках в сторону пешеходного перехода. Через пять минут туда приехала машина полиции», - сказала собеседница 360.ru.

По информации Telegram-канала Shot, неизвестный открыл огонь из травматического оружия. Обошлось без пострадавших. Личность стрелявшего и его мотивы устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

Ранее мужчина открыл стрельбу у жилого дома в районе улицы Кастанаевской на западе столицы. С места происшествия он скрылся на черном автомобиле Mercedes.