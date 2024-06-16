Стрельба началась у ростовского СИЗО с заложниками

Главное управление ФСИН проверит причастность сотрудников СИЗО в Ростове или обвиняемых к «Исламскому государству»*. Об этом написал Telegram-канал Shot со ссылкой на источник.

Предполагается, что проверка установит, откуда у заключенных флаги террористической организации и ножи.

Несколько арестованных захватили в заложники двух работников СИЗО-1, в том числе начальника оперативного управления областного УФСИН подполковника Александра Богму , утром 16 июня. Троих захватчиков ранее приговорили по террористической статье. Они заявили о своей принадлежности к ИГИЛ*, продемонстрировав флаги организации, и потребовали предоставить им автомобиль, оружие и возможность свободно уехать из страны. Захватчики, предположительно, вооружились пожарными топорами и резиновыми дубинками.

Через некоторое время в районе СИЗО началась стрельба. Захватчиков ликвидировали, заложников освободили.

* Запрещенная в России террористическая организация.