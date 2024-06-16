Стрельба началась у ростовского СИЗО с заложниками
Стрельба началась рядом с территорией ростовского СИЗО-1, где заключенные взяли в заложники сотрудников изолятора. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости».
«Две кареты скорой помощи подъехали к СИЗО Ростова, где были слышны выстрелы», - рассказал корреспондент.
Дороги рядом с учреждением перекрыты. Мессенджер Telegram работает с перебоями.
О захвате заложников стало известно утром 16 июня. Террористы требовали предоставить им автомобиль, оружие и возможность беспрепятственно сбежать за рубеж. Со злоумышленниками вели переговоры.
Предположительно, захватчики вооружились пожарными топорами и резиновыми дубинками. Огнестрельного оружия у них не было. В Следственном комитете России возбудили уголовное дело.