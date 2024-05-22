Стрельба из-за свитера. Мать пострадавшего подростка рассказала о нападении в Подмосковье

Подросток случайно выстрелил в ногу друга из пневматического пистолета в Иркутске. Пострадавшего доставили в больницу, а «стрелка» — в отдел полиции. Мать второго подростка поделилась с 360.ru подробностями произошедшего.

Собеседница 360.ru Анастасия рассказала, что мальчики учатся в одном классе и дружат. В тот день они просто стояли и шутили. Никакого конфликта не было.

«Они вообще собирались идти на озеро, хотели там стрелять. Но я об этом не знала», - подчеркнула она.

По ее словам, до этого случая ее сын стрелял только под наблюдением отца, на огороде. Их семья живет в частном доме. Пистолет он приобрел у какого-то друга, но она его не знает. Ему разрешили его оставить с условием, что стрелять он будет под присмотром отца.

«Они выходили, банки ставили на лавочку и стреляли. Он никогда не уносил его. У него был еще игрушечный пистолет, такой черный. Вот с ним он ходил гулять. Получается, этот взял втихушку», - заявила Анастасия, предположив, что сын решил похвастаться им во дворе.

По ее словам, во время разговора на улице один из подростков вытащил пистолет, стреляющий пистонами.

«И вот он стрельнул в воздух, получается, друг, а Сема вытащил и хотел в асфальт стрельнуть. И получилось, что в ногу попал», - заявила женщина.

Собеседница 360.ru добавила, что ее сын бесконфликтный ребенок. Он осознал, что натворил, «понял, напугался вчера, расстроился очень, что так произошло».

Анастасия призналась, что себя тоже винит. По ее словам, с сыном у нее доверительные отношения, он никогда не обманывал, а пистолет лежал на полке в шкафу, его не прятали. Она добавила, что сейчас приехала навестить раненого подростка. Мальчику привезли гостинцы, букет его матери, попросили прощения по телефону. Мать друга к ним претензий не имеет.

Сейчас этим делом занимается прокуратура Ленинского района города Иркутска. Юный стрелок и его родители уже дали объяснения в полиции.