Стрела башенного крана нависла над проезжей частью на западе Москвы

Он уточнил, что утром 27 июня в службу «системы 112» обратились очевидцы, заявив, что над проезжей частью неподалеку от станции метро «Университет» башенный кран уперся в здание. Стрела спецтехники наклонилась и раскачивается. В кабине сидит человек.

Прибывшие на место спасатели проверяют обстановку. Другие подробности уточняются.

Ранее в Подольске между поселком Сосновый Бор и ЖК «Весенний» упал башенный кран. В результате ЧП обошлось без пострадавших.

Недавно в Екатеринбурге подъемный кран уронил на проезжую часть гигантскую бетонную опору. О пострадавших информации не поступало.