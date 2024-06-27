27 июня 2024, 11:08

Стрела башенного крана нависла над проезжей частью на западе Москвы

Global Look Press
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В Москве на проспекте Вернадского заметили раскачивающийся над автодорогой башенный кран. Об этом сообщил 360.ru источник в экстренных службах.

Он уточнил, что утром 27 июня в службу «системы 112» обратились очевидцы, заявив, что над проезжей частью неподалеку от станции метро «Университет» башенный кран уперся в здание. Стрела спецтехники наклонилась и раскачивается. В кабине сидит человек.

Прибывшие на место спасатели проверяют обстановку. Другие подробности уточняются.

Ранее в Подольске между поселком Сосновый Бор и ЖК «Весенний» упал башенный кран. В результате ЧП обошлось без пострадавших.

Недавно в Екатеринбурге подъемный кран уронил на проезжую часть гигантскую бетонную опору. О пострадавших информации не поступало.

ДТП Дороги Москва
27 июня 2024, 11:32
Девушку-подростка с крайне тяжелыми травмами после схода поезда отправят в Сыктывкар
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Четырех пострадавших при сходе поезда на перегоне Инта-1 — Угольный перевезут в Сыктывкар, в том числе 14-летнюю девушку в крайне тяжелом состоянии. Еще двое получат лечение в Воркуте. Глава Республики Коми Владимир Уйба сообщил об этом в своем Telegram-канале.

Четырех пострадавших при сходе поезда на перегоне Инта-1 - Угольный перевезут в Сыктывкар, в том числе 14-летнюю девушку в крайне тяжелом состоянии. Еще двое получат лечение в Воркуте. Глава Республики Коми Владимир Уйба сообщил об этом в своем Telegram-канале.

Сильней остальных пассажиров, по его словам, пострадала 14-летняя девушка. Она находится в крайне тяжелом состоянии, ее родители - в удовлетворительном. Еще один мужчина получил компрессионный перелом четвертого и пятого грудных позвонков, ему потребуется интенсивное лечение. Уйба сообщил, что их транспортируют в Сыктывкар.

«Девушку, вот этого мужчину и двух сопровождающих - родителей девушки - вертолетом отправляем в Сыктывкар. <…> Двух человек отправили в Воркуту», - сказал он.

Остальные пострадавшие, по информации главы региона, находятся в удовлетворительном состоянии. Уйба подтвердил, что погибли двое. Из 215 пассажиров 182 человека поехали дальше - в пункты назначения.

РЖД Больницы Поезда Сход с рельсов пассажирского поезда Воркута — Новороссийск
27 июня 2024, 11:21
Стало известно состояние пострадавшей из-за схода поезда в Коми семьи
Telegram
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Из-за схода поезда с рельс в Коми пострадала семья из Воркуты. О состоянии раненых 360.ru рассказал их родственник Юрий.

Он отметил, из-за ЧП под Интой пострадали семейная пара и их дочка-подросток. По его словам, раненых уже транспортировали в медицинское учреждение в другом городе.

«Сейчас их перевели, они вылетели в Сыктывкар», - указал родственник.

Мужчина добавил, что девочка получила перелом, а ее родители - ушибы. На вопрос о том, как именно семья смогла выбраться из состава, он затруднился ответить.

«Знаю, что порезы, ушибы. У дочки - перелом», - подчеркнул он.

Родственник добавил, что в последний раз выходил на связь с близкими 27 июня.

«Связывался сегодня утром. Я просто узнал, где они. Мне брат сказал, что они переехали уже в Сыктывкар», - заключил он.

Ранее источник 360.ru заявил, что в одном из вагонов сошедшего с рельс поезда Воркута-Новороссийск ехала многодетная семья. Женщина с грудным ребенком на руках выбралась из окна вместе с двумя другими детьми, они не пострадали.

Семья Поезда Сход с рельсов пассажирского поезда Воркута — Новороссийск
27 июня 2024, 10:23
Полицейских призвали проверить из-за бездействия после избиения цыганами семьи в Сызрани
Global Look Press
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Глава комитета Государственной думы по информационной политике, депутат Александр Хинштейн потребовал провести служебное расследование из-за бездействия правоохранительных органов после драки с цыганами в Сызрани. Призыв о проверке он разместил в своем Telegram-канале.

По его словам, 16 июня несколько цыган избили семью. Пострадавшие неоднократно вызывали полицию и скорую, но на вызовы никто не приехал. Спустя почти 10 дней жители Сызрани вышли на народный сход с требованием действий от правоохранителей.

Депутат подчеркнул, что полиция заинтересовалась дракой только после публичной огласки.

«Считаю необходимым провести внутреннюю проверку и выяснить, кто без громкого пендаля со стороны общественности не может поднять свою пятую точку со стула, чтоб начать выполнять свою работу», - заявил Хинштейн.

Ранее в Саратове рядом с овощной палаткой повздорили несколько человек. Вскоре конфликт перерос в массовую драку.

Драки Депутаты Полиция Избиения
27 июня 2024, 10:16
Тела двух детей нашли в водохранилище под Иркутском
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В Нукутском районе Иркутской области 26 июня пропали двое 14-летних мальчиков. На следующий день их тела нашли в водоеме, сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

В ведомстве уточнили, что подростки приехали на мотоцикле на Братское водохранилище и пропали без вести. Спустя какое-то время правоохранители нашли на берегу их одежду и смартфоны.

Водолазы, обследовав водоем, обнаружили и вытащили тела мальчиков на поверхность.

Прибывшие на место следователи устанавливают все причины и обстоятельства случившегося. Правоохранители возбудили уголовное дело об убийстве двух и более лиц.

На днях похожая трагедия произошла в Оренбургской области. Там рядом с селом Тамар-Уткуль в реке Илек утонули два подростка.

Дети Иркутская область Водоемы

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