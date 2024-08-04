04 августа 2024, 21:58

Страйкбольная граната взорвалась в руках у ребенка в Твери

Pxhere
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Страйкбольная граната взорвалась в руках шестилетнего мальчика в Твери. Снаряд ребенку подарил его дедушка, сообщила пресс-служба регионального Следственного комитета.

По предварительным данным, взрыв произошел на детской площадке в Заволжском районе города. Мальчик активировал спортивный снаряд «игровая граната» для военно-тактической игры страйкбол. В результате ребенок получил мелкие ожоги.

Мальчика доставили в областную детскую больницу. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает. Следователи назначили проверку. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Москве в руках девятилетнего ребенка взорвался игрушечный брелок в виде гранаты. Ребенка госпитализировали с повреждениями рук и ног.

До этого стеклянная бутылка взорвалась в руках шестилетнего мальчика в 4-м Стрелецком проезде в Марьиной Роще. Ожогов он не получил.

Дети Взрывы
04 августа 2024, 21:42
Россиянину повредили мозг во время пластики лба
Freepik
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Хирурги клиники «Эталон» в Москве повредили мозг жителю Ленинградской области в ходе пластической операции. Он обратился к медикам с просьбой скорректировать лоб, сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, во время операции хирург допустил ошибку и повредил пациенту оболочку головного мозга. После этого в клинику вызвали скорую помощь.

Медики экстренно госпитализировали пострадавшего. В ходе обследования у него выявили проникающую черепно-мозговую травму, кровоизлияние и ушиб мозга средней тяжести. Сейчас мужчина находится реанимации, он может остаться инвалидом.

Уточняется, что в клинике «Эталон» уже побывали правоохранители. Он выяснили, что операцию проводил внештатный сотрудник.

Ранее вдова скончавшегося продюсера Петра Гаврилова заподозрила врачей клиники пластической хирургии IQ Plastique Тимура Хайдарова в фальсификации диагноза своего бывшего мужа.

Врачи Мужчины Пластические операции Москва
04 августа 2024, 21:37
Крупный пожар разгорелся на складе под Архангельском
РИА «Новости»
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Огнеборцы локализовали крупный пожар, охвативший склад в Северодвинске под Архангельском. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

«В Северодвинске огонь охватил 3000 квадратных метров здания. Предварительно, внутри находятся кислородные баллоны», - сказано в сообщении.

Тушением возгорания занимались более 40 специалистов и 12 единиц техники. В настоящий момент пожарным МЧС удалось ликвидировать открытое горение.

Ведомство также уточнило, что внутри склада хранились строительные материалы.

Ранее крупный пожар вспыхнул в Ростовской области , где загорелся склад автопокрышек в Азове. Площадь возгорания достигла пяти тысяч квадратных метров, на место прибыли 90 специалистов МЧС и 27 единиц техники, а позже был направлен пожарный поезд.

Пожары МЧС РФ Архангельская область
04 августа 2024, 20:32
Жительница Мытищ испугалась кавалера с сайта знакомств и выпрыгнула в окно
РИА «Новости»
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Жительница Мытищ выпала из окна, испугавшись кавалера с сайта знакомств. О странном свидании, которое шокировало молодую женщину, сообщил Telegram-канал Shot.

Все началось с того, что на сайте знакомств она познакомилась с симпатичным парнем, который представился Александром. Дело дошло до реального свидания в ее квартире.

Но кавалер повел себя очень неожиданно и даже жутко: зачем-то включил на кухне газ. Хозяйка жилья в шоке распахнула окно и решила бежать - прямо через него. Приятель сначала бросился за ней, но потом скрылся.

«Пострадавшая обратилась в травмпункт, где ей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и перелом плеча», - уточнил источник Shot.

Свидания с малознакомыми людьми из Сети порой могут стоить жизни. Так случилось с жительницей Астрахани. Мужчина, с которым она познакомилась в интернете, зарезал ее, расчленил, а останки выкинул в мусорный бак. Ему назначили наказание в виде 12 лет колонии.

Мытищи Газ
04 августа 2024, 20:15
Запертого в квартире шпица нашли на востоке Москвы
Freepik
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Собаку обнаружили в квартире многоэтажного дома на Челябинской улице в Москве. Она просидела в запертом пространстве четыре дня, сообщил источник 360.ru.

По предварительным данным, хозяина шпица задержали 1 августа и все это время пес находился в квартире один.

Неравнодушные люди забили тревогу и попросили помочь вытащить собаку из запертой квартиры. В настоящее время на месте работают экстренные службы.

Ранее в Москве спасли собаку, которая два дня просидела на балконе квартиры на пятом этаже дома на улице Академика Бакулева. Спасением животного занимались сотрудники МЧС и полиция.

Животные Москва Квартиры

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