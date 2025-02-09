Страшные кадры. Появилось видео с места гибели ребенка в колодце в Хабаровске

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Судя по кадрам, которые разместило надзорное ведомство, 8-летний мальчик просто не заметил открытый люк, присыпанный снегом.

К месту происшествия на улице Суворова прибыла полиция и заместитель прокурора индустриального района Хабаровска Дмитрий Смирнов. Он взял расследование дела на личный контроль.

Проверку инициировала прокуратура того же района. В процессе надзорное ведомство даст оценку деятельности лиц, которые отвечали за эксплуатацию канализации на улице Суворова.

По факту произошедшего хабаровский Следственный комитет уже возбудил уголовное дело. Его расследуют по 109 статье УК РФ, причинение смерти по неосторожности. Виновным грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее в воскресенье, 9 февраля, ребенок провалился под лед на юго-западе российской столицы.